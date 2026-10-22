La perturbazione che ieri ha causato disagi soprattutto nel Crotonese ha lasciato la Calabria: oggi migliora ovunque con cieli perlopiù poco nuvolosi

Il maltempo della giornata di ieri è stato più forte del previsto. La perturbazione atlantica ha raggiunto la regione e ha apportato diversi disagi soprattutto nelle aree del Crotonese a causa della formazione di un violento sistema autorigenerante V-Shaped che ha scaricato oltre 200 mm di pioggia in poche ore.

Tale perturbazione però ha già abbandonato la Calabria e già da oggi è atteso un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la regione: durante la giornata di oggi infatti il tempo rimarrà stabile ovunque con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Da segnalare però un notevole rinforzo dei venti dai quadranti occidentali: nelle prossime ore sono attese raffiche localmente intense e soprattutto lungo le aree joniche con raffiche che potranno raggiungere i 70-80 km/h.