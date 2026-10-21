Operazione dei carabinieri della Compagnia di Tropea tra San Calogero, Spilinga e la città tirrenica: eseguite quattro condanne definitive, tre uomini finiscono in carcere e uno ai domiciliari. A Joppolo denunciato un automobilista ubriaco, sequestrato un ciclomotore con la targa modificata

Quattro arresti, di cui due per condanne legate al traffico internazionale di stupefacenti, una denuncia per guida in stato di ebbrezza e un ciclomotore sequestrato per la targa alterata. È il bilancio delle attività condotte dai carabinieri della Compagnia di Tropea, impegnati nell'esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e nei controlli alla circolazione stradale in diversi centri del Vibonese. Tre degli arrestati sono stati accompagnati nel carcere di Vibo Valentia, mentre il quarto sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare.

A San Calogero due arresti per traffico internazionale di droga

Gli interventi più rilevanti sono stati eseguiti a San Calogero, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato due uomini residenti nel comune, destinatari di altrettanti ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

I due devono scontare pene rispettivamente di dieci anni e sei mesi e dieci anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e tentato traffico di ingenti quantitativi di droga in concorso. Per uno dei condannati è stato riconosciuto anche il carattere transnazionale dei reati.

Le vicende giudiziarie riguardano fatti commessi tra luglio 2010 e gennaio 2011, con ramificazioni non soltanto sul territorio italiano, ma anche in Spagna, Slovenia ed Ecuador. Le condanne pronunciate dalla Corte d'Appello di Bologna sono diventate definitive dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati.

Entrambi gli uomini sono stati trasferiti nella casa circondariale di Vibo Valentia.

A Tropea arrestato un uomo condannato per maltrattamenti e stalking

Un altro provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Tropea, che hanno arrestato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

L'uomo deve espiare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Al termine degli adempimenti previsti, è stato accompagnato nel carcere di Vibo Valentia.

Sfruttamento del lavoro, due anni ai domiciliari a Spilinga

A Spilinga, invece, i militari della locale Stazione hanno dato esecuzione a un provvedimento nei confronti di un uomo condannato a due anni di reclusione per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La vicenda risale al 18 ottobre 2018 e riguarda fatti commessi nello stesso comune. L'ordine di esecuzione, emesso dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, prevede che la pena venga scontata in regime di detenzione domiciliare. L'uomo è stato quindi accompagnato nella propria abitazione.

Controlli stradali: una denuncia a Joppolo e un ciclomotore sequestrato a Tropea

Accanto all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari, i carabinieri hanno effettuato controlli sulla circolazione stradale.

A Joppolo, i militari dell'Aliquota Radiomobile hanno fermato un automobilista risultato positivo all'alcoltest con un valore di 0,94 grammi per litro, superiore al limite consentito. Per il conducente è scattata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Singolare, infine, quanto scoperto durante un controllo a Tropea, dove i carabinieri hanno notato un'anomalia sulla targa di un ciclomotore. La lettera «C» era stata trasformata in una «O» mediante un tratto di pennarello, modificando così uno dei caratteri identificativi del mezzo.

Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.