Dopo il passaggio della prima perturbazione che ha apportato piogge sparse lungo il territorio Vibonese, ecco che una seconda perturbazione raggiungerà la Calabria nella giornata odierna.

Già dal mattino infatti nubi sparse interesseranno il territorio con le prime piogge in salita da Sud-ovest: l’area del Vibonese sarà interessata dal maltempo soprattutto nella prima parte di giornata con piogge e locali temporali che interesseranno gran parte del territorio; il passaggio sarà decisamente veloce ma lo spostamento del vortice di bassa pressione continuerà a provocare piogge anche nelle ore pomeridiane e serali. Per tal motivo è in vigore un’allerta meteo gialla su tutta la Calabria.