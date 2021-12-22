A sollevare pubblicamente la questione è il gruppo "Uniti per Ricadi", che alla maggioranza dice: «Fate un giro per le frazioni ogni tanto»

La frazione Brivadi di Ricadi nel degrado, tra erbacce e lampioni e pensiline rotte. È la denuncia, corredata con tanto di foto, del gruppo di opposizione in Consiglio comunale “Uniti per Ricadi”. «Degrado ovunque, incuria e sporcizia dilaganti. Ci verrebbe da chiedere dove finiscono i soldi delle nostre tasse, per quali servizi vengono utilizzati e perché la cura del territorio non rientri tra questi». L’attenzione è puntata in particolare sulla piazza principale, vicino al Distaccamento dei Vigili del fuoco, dove sorgono i giochi per bambini, ormai quasi ricoperti dalle erbacce. [Continua in basso]

«Giustissimo decorare le nostre strade con le luminarie natalizie ma se poi dietro l’angolo le condizioni sono queste, sembra quasi che si stia nascondendo lo sporco sotto il tappeto. È proprio vero che “La bellezza salverà il mondo” ma, purtroppo, Brivadi e le altre frazioni rimangono fuori dal loro piccolo mondo!», è l’affondo di “Uniti per Ricadi” alla maggioranza guidata dal sindaco Nicola Tripodi, invitata a «fare un giro nelle frazioni, una volta ogni tanto», invece che «occuparsi solo di qualche orticello».