Iniziativa dell’associazione “Mare pulito Bruno Giordano” presieduta da Francesca Mirabelli. Ospite d’onore Camillo Falvo, procuratore della Repubblica di Vibo Valentia

L’associazione “Mare pulito Bruno Giordano” ancora una volta vuole porre al centro delle attenzioni regionali cultura e legalità. Binomio imprescindibile su cui sono state gettate le basi da parte di Francesca Mirabelli, presidente della stessa associazione, e di tutti i soci. A Tropea, il prossimo 17 novembre dunque, nel palazzo Santa Chiara alle 11, proprio la presidente Mirabelli, insieme al sindaco della città, Giovanni Macrì, al comandante della Guardia Costiera di Vibo Marina, Massimiliano Pignatale, al referente regionale di Libera, don Ennio Stamile ed al dirigente dell’Istituto superiore Nicola Cutuli, parlerà di “Paesaggi di civiltà”. Questo il titolo dell’iniziativa su ambiente, civiltà e legalità, appunto. L’evento sarà condotto da Pietro Comito, giornalista di LaC news24. Ospite d’onore Camillo Falvo, procuratore della Repubblica di Vibo Valentia a cui sarà donata una targa realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. [Continua in basso]

«Crediamo molto in questo genere d’iniziative. Occorre tenere alta la guardia, mai sottostimare i pericoli – costanti e continui – legati all’ambiente e soprattutto continuare a promuovere quello spirito di legalità che ci contraddistingue sin dagli albori dell’associazione. Siamo onorati della presenza del procuratore Falvo e di poter onorare l’impegno di chi, come lui, ogni giorno adotta per la nostra terra», ha avuto modo di sottolineare Francesca Mirabelli. Rinnovando l’invito alla partecipazione ed alla condivisione dei progetti di “Mare pulito Bruno Giordano”.