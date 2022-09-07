Al centro del confronto anche la redazione del Piani di gestione delle Zone speciali di conservazione e la promozione della suggestiva località

Il commissario straordinario dell'Ente per i Parchi Marini, Ilario Treccosti, ha incontrato il sindaco di Ricadi Nicola Tripodi. Al centro della visita istituzionale è stata la Baia di Riaci, ritenuta dal National geographic «la migliore spiaggia d'Italia per snorkeling e immersioni: le acque calme e la ricchezza della fauna locale sono l'ideale per concedersi un'immersione nella vita marina», e la considera tra le «più spettacolari, con acque turchesi e sabbia zuccherina ai piedi delle scogliere».

La Baia di Riaci

La “Baia di Riaci” viene considerata un vero e proprio paradiso naturale ed è ricompresa nel perimetro della Zona speciale di conservazione denominata “IT9340091, area costiera fra Briatico e Nicotera” che lambisce il Parco marino regionale “Fondali di Capocozzo – S. Irene Vibo Marina – Pizzo – Capo Vaticano – Tropea”. Si estende sul tratto di costa, meglio nota come Costa degli Dei, che secondo alcuni racconti mitologici le divinità scelsero per la sua bellezza paesaggistica. Il commissario – oltre a manifestare al sindaco la personalmente soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto – ha fatto il punto sulle attività ed i progetti che l’Ente ha in corso di attuazione per la valorizzazione delle aree costiere-marine calabresi. Di particolare rilievo tre iniziative di impatto diretto: la prima è rivolta alla tutela dello straordinario patrimonio naturalistico e prevede la redazione del Piani di gestione delle Zsc, quale strumento operativo che detta specifiche misure di conservazione e che saranno approvati entro la fine dell’anno; la seconda è la perimetrazione del Parco marino regionale attraverso la messa a mare – entro luglio del prossimo anno – di boe di segnalazione e la terza riguarda la realizzazione della segnaletica stradale e la cartellonistica dei parchi marini e delle Zsc che consentirà di far conoscere, valorizzazione e promuovere siti straordinari – come la Baia di Riaci – presenti lungo gli 800 km di costa.

«L’Ente per i Parchi marini – ha sottolineato Treccosti – ha bisogno di un dialogo continuo con il territorio nelle sue espressioni istituzionali, ed in primis, con i sindaci, ma anche con il settore del volontariato per condividere idee, progetti ed azioni concrete di tutela e di valorizzazione per innescare processi di sviluppo sostenibile». Il primo cittadino di Ricadi ha ringraziato il commissario dei Parchi Marini ed apprezzato il senso dell’incontro che, oltre ad essere un concreto e tangibile segno di vicinanza istituzionale, è stata l’occasione per approfondire la conoscenza reciproca e per rafforzare la collaborazione tra due istituzioni i cui obiettivi e le cui finalità convergono nella direzione di promuovere la straordinaria Calabria.