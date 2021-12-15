L'assessore comunale all'Ambiente ha incontrato le associazioni locali. Individuate le postazioni per le ciclostazioni: tutto dovrebbe esser pronto entro la prossima primavera

Anche nel territorio costiero del comune di Vibo Valentia verrà reso esecutivo il progetto “Bike Sharing”, già avviato dal Settore Ambiente nella città capoluogo, nell’ambito degli interventi di sviluppo territoriale e sostenibilità in materia di mobilità, sulla base delle risorse finanziarie previste dal Decreto Crescita 2022.

Ai fini della condivisione del progetto, l’assessore comunale all’Ambiente, Vincenzo Bruni, ha incontrato i rappresentanti della Pro Loco di Vibo Marina e dell’associazione dei commercianti “Stella Polare”. Presenti all’incontro, tenutosi presso i locali della delegazione comunale, il progettista ing. Domenico Condello, i consiglieri Antonio Schiavello e Lorenzo Lombardo oltre al vicepresidente della Pro Loco, Ferdinando Cammarota e al presidente dell’associazione Stella Polare, Michele Zaccaria. [Continua in basso]

Il progetto, illustrato ai presenti dall’ing. Condello, prevede la fornitura e posa in opera di due ciclostazioni complete da dieci stalli e da 10 biciclette elettriche a pedalata assistita e sistema di gestione centrale.

Le postazioni individuate per la collocazione delle ciclostazioni sono: banchina prospiciente Lido Proserpina, piazzetta Tonnara di Bivona, castello di Bivona, chiesa di Portosalvo, lungomare di Trainiti. Le ciclostazioni – ha precisato il progettista – sono inoltre trasferibili e quindi in grado di assicurare un utilizzo ottimale in base alle necessità dei singoli luoghi.



Il progetto, dopo aver ottenuto le previste autorizzazioni, potrà entrare nella sua fase operativa, secondo le previsioni, entro la prossima primavera.

L’obiettivo è quello della progressiva riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico causato dal traffico veicolare, offrendo una valida alternativa al mezzo privato nel percorrere tragitti brevi all’interno della cittadina portuale e del contiguo territorio costiero.