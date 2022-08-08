I temi affrontati saranno in particolare la tutela del mare e della biodiversità. L'appuntamento è per domani 9 agosto

Nuovo appuntamento, martedì 9 agosto dalle ore 9:30, con “Vibo Marina c’è”, l’evento nella frazione marinara del capoluogo dedicato all’ambiente. Protagonisti assoluti, anche questa volta, saranno i più piccoli: scopo dell’iniziativa è infatti quello di sensibilizzare i bambini sui temi della tutela del mare e della biodiversità. Per farlo, saranno presenti anche delegati di Legambiente e del Wwf. Ospite d’eccezione della giornata sarà poi il vescovo della diocesi Mileto – Nicotera – Tropea, monsignor Attilio Nostro.

L’evento, che si terrà al lido La Playa, è organizzato da Attilio Fiorillo, imprenditore del luogo non nuovo ad iniziative del genere. A concludere la giornata, lo spettacolo dell’illusionista Massimo Cappuccio.