I lecci alti oltre due metri e mezzo saranno piantumati nel Parco delle Rimembranze. Appuntamento poi con i ragazzi dell’Istituto Vespucci-Murmura per ripulire dalla spazzatura l’area del PalaMaiata

“Insieme a te per l’ambiente”, l’iniziativa nazionale di McDonald’s dedicata alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici il prossimo 22 ottobre farà tappa a Vibo Valentia, con il patrocinio e la collaborazione del Comune che mette a disposizione anche uomini e mezzi della ditta Muraca per una migliore riuscita della manifestazione.

Durante la mattinata, l’area del PalaMaiata prenderà nuova vita grazie all’impegno di volontari, dipendenti McDonald’s e studenti del complesso scolastico “A. Vespucci – Murmura”, guidati dal dirigente scolastico Tiziana Furlano, che si rimboccheranno le maniche e lavoreranno fianco a fianco agli operai della ditta Muraca, che impiegherà uomini e mezzi. Tutti insieme procederanno quindi alla raccolta dei rifiuti, pulizia e rigenerazione di una delle aree più vissute della città.

La tappa vibonese sarà arricchita anche di un altro gesto speciale a favore dell’ambiente: la donazione, da parte di McDonald’s, di alcuni alberi di leccio al Comune, nell’ambito del progetto promosso dall’assessorato all’Ambiente, dal titolo “Dona e adotta un albero per la tua città”. Gli alberi, alti oltre 2,5 metri e di età superiore ai cinque anni, saranno piantumati nel Parco delle Rimembranze. A questa prima donazione di alberi ne seguiranno altre con l’obiettivo di rendere la città più verde e accogliente.

«Abbiamo accolto con grande favore la proposta della direzione di McDonald’s Vibo Valentia, come avvenuto in passato con altre valenti realtà sociali del territorio. Il mio assessorato si è sempre posto l’obiettivo di propiziare e realizzare momenti di confronto e collaborazione con associazioni, cittadini e altri enti, nonché con tutte quelle realtà, pubbliche e private, che dimostrano concretamente di avere a cuore il benessere dell’ambiente e, in definitiva, della nostra città», dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, Marco Miceli.

«Ogni albero che pianteremo rappresenterà un piccolo grande impegno per il futuro. Insieme ai ragazzi e ai cittadini di Vibo Valentia, vogliamo far crescere qualcosa di più di un’area verde nella nostra città: la consapevolezza che prendersi cura dell’ambiente è un impegno di tutti, anche dei più giovani, che speriamo parteciperanno a questa giornata con entusiasmo”, afferma Sergio Scidà, licenziatario del ristorante McDonald’s di Vibo Valentia.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.