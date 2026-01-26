La campagna di sensibilizzazione è dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Ecco gli eventi in programma in città

Anche quest’anno il Comune di Vibo Valentia partecipa alla campagna nazionale di sensibilizzazione “M’illumino di meno”, promossa da Rai Radio 2 e dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. L’appuntamento è fissato per il 16 febbraio 2026, giornata simbolica in cui cittadini, enti e istituzioni di tutta Italia saranno invitati a compiere un gesto concreto per la tutela del pianeta. I dettagli sono contenuti in una nota del Comune.

L’invito dell’assessore Miceli

L’assessore all’Ambiente Marco Miceli invita tutti i cittadini, i commercianti, le aziende, i ristoratori e le istituzioni locali a partecipare attivamente all’iniziativa, attraverso azioni semplici o significative, ispirate al decalogo stilato da Rai Radio 2: ridurre i consumi, promuovere la mobilità sostenibile, piantare alberi, usare meno plastica o adottare comportamenti attenti all’ambiente.

«Ogni piccolo gesto può fare la differenza - sottolinea l’assessore Miceli -. Partecipare a M’illumino di meno significa compiere un atto di responsabilità verso la nostra città e verso il futuro del pianeta. L’invito è rivolto a tutti: insieme possiamo illuminare meno, ma vivere meglio».

Le iniziative di sensibilizzazione

Per accompagnare la campagna di sensibilizzazione, il Comune di Vibo Valentia ha inoltre deciso di promuovere, giovedì 19 febbraio, l’iniziativa “Cena a lume di candela”, un momento simbolico per valorizzare i prodotti del territorio e la ristorazione sostenibile, che già l’anno scorso ha riscosso un grande successo. Tutti i ristoratori vibonesi sono invitati ad aderire, proponendo menù a chilometro zero e spegnendo le luci artificiali per accendere il valore della condivisione e del rispetto per l’ambiente.

A testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale, nella serata del 16 e del 19 febbraio verranno spente le luci del castello Normanno-Svevo, del palazzo municipale, del teatro e di piazza Luigi Razza, in segno di adesione simbolica all’invito al risparmio energetico.

Come aderire

Tutti gli operatori possono manifestare la propria adesione ad una qualunque azione inviando una mail a comunicazione@comune.vibovalentia.vv.it, così come i ristoratori per la “Cena a lume di candela”. Nell’oggetto indicare: M’illumino di meno.