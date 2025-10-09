Dopo l’ondata di freddo dei primi giorni del mese, tempo stabile su tutta la Calabria grazie all’alta pressione. Termometri bassi nelle ore notturne
Dopo la brusca ondata di freddo che ha aperto il mese di ottobre, le condizioni meteo sono tornate stabili e soleggiate grazie alla rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo. Un quadro meteorologico che, secondo gli esperti, si manterrà tale anche nei prossimi giorni, salvo qualche lieve disturbo pomeridiano sulle principali aree montuose: Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.
Nonostante il cielo sereno e l’assenza di piogge significative, le temperature restano ancora al di sotto delle medie stagionali. Lungo le coste, i valori massimi si manterranno tra i 22 e i 24°C, garantendo giornate miti e gradevoli. Diversa la situazione nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, quando il termometro scenderà sensibilmente: previsti valori inferiori ai 15-17°C lungo il litorale, mentre nelle zone interne e montane si potranno toccare punte minime di 2-3°C, soprattutto tra Sila e Pollino.