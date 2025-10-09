Dopo la brusca ondata di freddo che ha aperto il mese di ottobre, le condizioni meteo sono tornate stabili e soleggiate grazie alla rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo. Un quadro meteorologico che, secondo gli esperti, si manterrà tale anche nei prossimi giorni, salvo qualche lieve disturbo pomeridiano sulle principali aree montuose: Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.

Nonostante il cielo sereno e l’assenza di piogge significative, le temperature restano ancora al di sotto delle medie stagionali. Lungo le coste, i valori massimi si manterranno tra i 22 e i 24°C, garantendo giornate miti e gradevoli. Diversa la situazione nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, quando il termometro scenderà sensibilmente: previsti valori inferiori ai 15-17°C lungo il litorale, mentre nelle zone interne e montane si potranno toccare punte minime di 2-3°C, soprattutto tra Sila e Pollino.