Corrado L’Andolina replica ai consiglieri del gruppo “Rinascita per Zambrone”: «Continuare a proporre notizie negative non è certo il migliore servigio che può essere reso al territorio»

«In premessa va detto che il servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento è seguito dall’amministrazione comunale con estrema attenzione. Nel caso di Daffinà, contrariamente a quello che sostiene l’opposizione, il decespugliamento del centro abitato era stato eseguito, per la quasi totalità del paese, poco più di due settimane prima della festa dedicata alla Madonna del Carmelo. Il paese, insomma, era pulito, come sempre. In occasione del giorno della festa si è provveduto a lavorare, appena mezza giornata, solo sullo spazzamento e su quel poco che era rimasto da decespugliare. Questa la verità su quanto accaduto che, peraltro, l’ufficio competente ha seguito con scrupolo e in osservanza delle modalità di legge, in ogni fase. Tutto ciò anziché essere oggetto di plauso viene censurato». Così il sindaco di Zambrone Corrado L’Andolina replica ai consiglieri di opposizione del gruppo consiliare “Rinascita per Zambrone”. [Continua in basso]

«Quanto alla Marina – spiega il primo cittadino – risulta che la pulizia dei cestini avviene quotidianamente e, per tutte le volte che la ditta ha operato in ritardo, l’amministrazione si è adoperata per come di sua competenza. Le fotografie pubblicate si riferiscono a ieri, giornata in cui, a causa del maltempo, non è stato possibile effettuare il servizio con regolarità. Ma già questa mattina e prima della pubblicazione del comunicato stampa dell’opposizione, il servizio era stato svolto con puntualità e ogni residuo di rifiuti appositamente rimosso. Peraltro – sottolinea ancora il sindaco -, soffermarsi sui residui di una giornata piovosa che non ha consentito lo svolgimento del servizio nella sua totalità o su qualche busta abbandonata contenente rifiuti che può fisiologicamente essere presente sul territorio, ma che viene poi sempre rimossa, è operazione che si commenta da sola. Chi ha un ruolo di responsabilità si concentra sulle tonnellate di rifiuti che in ogni momento dell’anno, specie in estate, vengono regolarmente raccolte e smaltite a cura dell’Amministrazione. Zambrone è una realtà territoriale in cui la cura dei servizi è all’altezza della situazione. Se altri intendono rappresentare il paese come una realtà da Terzo Mondo, troveranno nella compagine di governo un fermo baluardo. Continuare a proporre notizie negative non è certo il migliore servigio che può essere reso al territorio. Ma ognuno – chiude il sindaco – propone quello che ha nel cuore. Si propone, quindi, una foto con le bellezze indigene».