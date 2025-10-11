L’iniziativa si terrà nella sala Consiliare del Comune. La cittadina costiera è stata scelta non a caso per celebrare le radici e il futuro di questo patrimonio di salute e cultura

La Dieta Mediterranea torna al centro del dibattito scientifico con “Nicotera 2.0: Updates Dieta Mediterranea”, il convegno promosso dall’Ordine dei biologi della Calabria ed organizzato dalla sua Commissione alimentazione e nutrizione. L’evento gratuito, accreditato erogherà 7 ecm (crediti formativi), si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Nicotera, città simbolo scelta non a caso per celebrare le radici e il futuro di questo patrimonio di salute e cultura.

Nicotera capitale della dieta mediterranea

«Nicotera – si legge nel comunicato stampa dei promotori - rappresenta un luogo identitario: qui Ancel Keys condusse parte delle ricerche che portarono al riconoscimento internazionale della Dieta Mediterranea come modello di longevità e prevenzione. Riunire i biologi proprio in questo territorio significa riportare la professione nel cuore di un messaggio universale: la scienza a servizio della salute e delle comunità».

Il valore del biologo nutrizionista

«Il convegno – si fa rilevare - darà voce ai più recenti aggiornamenti scientifici, affrontando temi cruciali come prevenzione cardiovascolare, sostenibilità, biodiversità e longevità. Al centro c’è però una certezza: il biologo nutrizionista è oggi un pilastro insostituibile nella promozione della salute pubblica, e momenti di formazione come questo sono essenziali per accrescere competenze e consapevolezza».

Le parole dei promotori

«L’Ordine dei Biologi della Calabria tiene particolarmente a questi eventi, perché rappresentano strumenti di crescita e di valorizzazione della professione. Vogliamo che ogni collega possa sentirsi protagonista e orgoglioso del proprio ruolo nella società», dichiara Domenico Laurendi, presidente dell’Obc.

Sottolinea Saverio Bruni, coordinatore della Commissione alimentazione e nutrizione: «Portare un convegno di questo livello a Nicotera significa intrecciare la nostra storia con la prospettiva futura. La Dieta Mediterranea è tradizione e innovazione, e il biologo nutrizionista ne è oggi interprete e garante scientifico».

«Il convegno – prosegue la nota stampa - sarà dunque un momento di aggiornamento scientifico, ma anche di comunità, orgoglio e identità professionale. Sarà inoltre un’occasione importante per i più giovani, abbiamo previsto un un intervento in collegamento video con le scuole di Nicotera, per promuovere la consapevolezza del valore culturale e scientifico della Dieta Mediterranea.

Sarà quindi un passaggio fondamentale per avvicinare i biologi alle istituzioni scolastiche, un presidio imprescindibile per la tutela della salute dei nostri adolescenti calabresi.

Appuntamento venerdì 24 ottobre 2025, ore 9:00, a Nicotera. Un’occasione – chiosa il comunicato - per crescere insieme e dare ancora più forza al ruolo del biologo nella prevenzione e nella salute pubblica».