Insigniti del Collare Cocorum 2025 i professionisti Crigna (Zaccanopoli), Di Bella (Tropea), Rachiele (San Gregorio) e Pucci (di Catanzaro ma da anni parte integrante del sodalizio vibonese). La soddisfazione del referente Loiacono e tutti gli associati

Talento, amore per la propria terra e i sapori della Calabria. Nuovi riconoscimenti per quattro cuochi vibonesi che proprio nei giorni scorsi sono stati insigniti del Collare Cocorum 2025, una delle massime onorificenze assegnate dalla Federazione italiana cuochi.

La cerimonia a Roma

La cerimonia di consegna si è svolta lunedì scorso al teatro Ghione di Roma, alla presenza di chef e professionisti da tutta Italia. Un risultato che riempie di orgoglio l’Associazione provinciale cuochi vibonesi, rappresentata da Costantino Loiacono: «Il presidente e tutti gli associati – dichiara il sodalizio - esprimono le proprie congratulazioni al raggiungimento dell'onorificenza della Federazione Italiana Cuochi che celebra 25 anni di dedizione all'Arte Culinaria».

Il riconoscimento

Si tratta di un «prestigioso riconoscimento per la cucina calabrese», tiene a sottolineare l’Associazione vibonese, oltre alla professionalità dei quattro chef protagonisti della cerimonia.