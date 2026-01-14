Vibo Valentia sarà uno dei luoghi centrali del giuramento dei nuovi agenti della Polizia di Stato. Nella Scuola allievi della città, infatti, 233 giovani poliziotti provenienti dalle regioni meridionali della presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica, alla presenza del sottosegretario di Stato all’Interno Wanda Ferro e delle principali autorità provinciali, a partire dal prefetto e dal questore di Vibo Valentia.

La cerimonia che si terrà a Vibo rientra in un evento di portata nazionale in programma venerdì 16 gennaio alle ore 11.00. Nello stesso momento nella Scuola per il controllo del territorio di Pescara, giureranno 183 agenti in prova del 231° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato e 7 agenti tecnici in prova del 21° corso di formazione per allievi agenti tecnici, alla presenza del capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani.

L’appuntamento sarà seguito in collegamento video da tutte le scuole della Polizia di Stato sul territorio nazionale, dove ulteriori 1.943 agenti in prova del 231° corso pronunceranno il solenne giuramento. Un momento corale che segna l’ingresso ufficiale di migliaia di giovani nel servizio attivo, sancendo l’impegno a operare al servizio dei cittadini e delle istituzioni democratiche.

Per Vibo la cerimonia rappresenta non solo un passaggio formale, ma anche un momento carico di significato simbolico, capace di rinsaldare il legame tra le forze dell’ordine e il territorio che le ospita.