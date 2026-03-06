Il programma durerà dieci mesi e prevede una fase iniziale residenziale nella struttura vibonese. Nei giorni scorsi l’incontro con il prefetto Colosimo e il questore Ruperti

Alla Scuola di Polizia “Andrea Campagna” di Vibo Valentia ha preso il via nelle scorse settimane il 233° corso di formazione per Allievi agenti della Polizia di Stato, un percorso che coinvolge 235 giovani provenienti da Calabria e Sicilia e che accompagnerà i futuri operatori della sicurezza lungo un periodo formativo della durata complessiva di dieci mesi.

Il corso rappresenta uno dei momenti centrali nella preparazione dei nuovi agenti destinati a entrare nei ranghi della Polizia di Stato, con un programma strutturato per coniugare formazione teorica, addestramento pratico e crescita professionale.

Un percorso di dieci mesi tra teoria e pratica

Il percorso formativo è articolato in due distinti periodi didattici e si inserisce in un modello che punta a creare un equilibrio tra studio e applicazione operativa. I primi sei mesi si svolgono in regime di residenzialità proprio nella struttura di Vibo Valentia, dove gli allievi affrontano una fase intensa di preparazione.

L’obiettivo è quello di formare operatori di polizia capaci di rispondere alle esigenze della sicurezza contemporanea, attraverso un bagaglio di competenze che non riguarda soltanto l’aspetto tecnico.

«Il percorso formativo è finalizzato alla preparazione di un operatore di polizia in grado di acquisire competenze giuridiche e tecnico-operative, nonché orientamenti valoriali ed etici», viene spiegato nella nota, sottolineando come la formazione sia pensata per consentire ai futuri agenti di «far fronte alla complessa domanda di sicurezza proveniente dalla società moderna».

Il ruolo delle scuole di polizia

Il programma didattico rientra nel piano di studi predisposto dall’Ispettorato scuole del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che coordina le attività formative delle strutture presenti sul territorio nazionale.

Sono tredici le scuole di polizia coinvolte nello svolgimento del 233° corso, ognuna impegnata nell’attuazione del programma attraverso docenze altamente qualificate e attività addestrative mirate alla preparazione operativa dei futuri agenti.

L’incontro con Prefetto e Questore

Nei giorni scorsi gli allievi della scuola vibonese hanno ricevuto anche la visita delle principali autorità istituzionali del territorio.

Il Questore Rodolfo Ruperti e il Prefetto Anna Aurora Colosimo hanno incontrato i giovani partecipanti al corso, rivolgendo loro parole di incoraggiamento e alcuni suggerimenti utili per il percorso professionale che li attende.

Nel corso dell’incontro è stato ribadito il significato del ruolo che gli agenti sono chiamati a svolgere. Ai futuri poliziotti è stato ricordato che il lavoro nelle forze dell’ordine rappresenta «un impegno quotidiano al servizio dei cittadini», orientato alla salvaguardia della sicurezza pubblica e alla tutela delle comunità.

L’avvio del 233° corso di formazione per Allievi agenti conferma dunque il ruolo della Scuola di Polizia “Andrea Campagna” di Vibo Valentia come punto di riferimento nella preparazione dei nuovi operatori della sicurezza, chiamati nei prossimi anni a confrontarsi con le sfide sempre più articolate poste dalla tutela dell’ordine pubblico.