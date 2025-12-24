Regalati termometri digitali e materassi antidecubito. L’iniziativa rientra negli obiettivi del sodalizio che punta a trasformare le occasioni di aggregazione e divertimento in opportunità concrete di solidarietà

Il direttivo dell’Associazione “In Vena aps”, guidato dal presidente Alex Garrì, dalle vice presidenti Chiara Baldo e Beatrice Licastro e composto da Jessica Garrì, Debora Ramondino, Ismaele Petracca, Greta Petracca, Domenico Licastro ed Enzo Conocchiella, ha consegnato una donazione a favore del reparto di Ortopedia dell’Ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia.

Il dono per lo Jazzolino

Nel dettaglio, l’associazione venota ha donato 5 termometri digitali e 2 materassi antidecubito, oltre a una targa di ringraziamento dedicata a medici e infermieri del reparto. I dettagli sono contenuti in una nota stampa del sodalizio.

«La donazione, dal valore complessivo superiore ai 600 euro, è stata resa possibile grazie ai ricavi degli eventi estivi organizzati dall’associazione, iniziative che hanno visto la partecipazione attiva di oltre 135 tesserati, attualmente iscritti a In Vena, e che hanno unito momenti di socialità e divertimento a un concreto gesto di solidarietà», si legge nel comunicato stampa. Con questa iniziativa, In Vena «ha voluto esprimere la propria gratitudine al personale sanitario che, nonostante le difficoltà quotidiane legate alla carenza di risorse e strumenti, continua ad assistere tutti i pazienti con professionalità, umanità e grande dedizione». Un ringraziamento particolare da parte del sodalizio «a Giuseppe Gliozzi e Lino Vilardi, del personale sanitario, per aver accompagnato l’associazione nel percorso di donazione e per il prezioso supporto fornito nell’individuazione delle attrezzature più utili e necessarie per il reparto».

Il direttore e il coordinatore del reparto di Ortopedia, invece, hanno espresso parole di ringraziamento a In Vena aps per aver promosso e realizzato l’iniziativa solidale, nonché al direttore sanitario aziendale, dott. Lazzaro, e alla direttrice di presidio, dott.ssa Ascoli, che si sono adoperati per garantire le necessarie autorizzazioni. «Questa donazione- conclude il comunicato - rappresenta pienamente gli obiettivi sociali di In Vena: trasformare le occasioni di aggregazione e divertimento in opportunità concrete di solidarietà, mettendo al centro il bene comune e il sostegno al territorio».