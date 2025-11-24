Anche Bivona ha avuto il suo “mostro” di Loch Ness, al pari della leggenda che da tempo gira intorno al famoso lago scozzese e che riesce ad attirare un milione di turisti l’anno grazie al fascino esercitato dalla improbabile presenza di una creatura mostruosa che albergherebbe in quelle acque. Tornando alle nostre latitudini occorre premettere che, anticamente, il territorio di Bivona era di natura paludosa e, come conseguenza, si era formato una specie di laghetto al quale era stato dato il nome di “Mariceiu” ( Maricello). Dalla fervida fantasia di Vincenzo Ammirà (1821-1890), il più originale e trasgressivo poeta dell’800 vibonese, nacque una poesia in cui si immaginava che il Maricello, al pari del lago di Loch Ness, fosse abitato da un terrificante animale, per catturare il quale, i cittadini di Monteleone (odierna Vibo Valentia), si erano mobilitati con il fine di prendere o uccidere il terribile mostro marino. I versi del grande poeta dialettale vibonese, riproposti da Antonio Montesanti, descrivono, con una carica di ironia, i vari personaggi del popolo che si armano per compiere l’impresa. Ne scaturisce un’esilarante e icastica descrizione dei vari personaggi, in cui viene messa a fuoco, realisticamente, la reazione della popolazione in previsione di un pericolo, reale o immaginario.



"Mammama, chi ribeju! Chi fracassu!

Cu’ di ccà grida, cui di ja schiamazza;

Votati duvi voi ca vidi chiassu

Gugghi la genti comu muschi ‘nchiazza;

Nu gridu paru, dàssami mu passu,

Nu ‘mbutta ‘mbutta, ‘mpatica, scavazza;

Cu’ si sgargia gridandu e cui trapila,

Cu’ voli pemmu ammazza cui mu ‘mpila.

Unu dicija chi fu, n’autru chì abbinni,

N’autru si menti li mani a li ganghi,

Ccà torci grossi, ja temperapinni

Hacci, runciagghia, faccettuni e vanghi;

A mari a mari, e nuju ccà si tinni,

Armamundi di runghi e di falanghi;

E chi vidisti sciabuli e pistuni

Cacciari quant’avi Muntalaguni.

Cu’ jìa di ccani, cui di ja tornava,

Cui pigghiava la via di la Marina,

Cui li zinnari a trippa si sciuppava,

Cui ciangendu dicia: Guarda arrujina!,

Cui la giberna avanti si votava,

Mu vidi si d’oggetti l’avia china,

E petri jettaluci e furminanti

Cu’ cercava ammucciuni e cui davanti.

‘Ntra chiju menzu, comu nu sturdutu,

Guardava lu terribili ribeju,

Com’aceju di l’acqua combattutu,

Criditimi c’ancora no mi reju;

Mi cridia ca di Turchi eranu venutu

A la Marina ‘ncuni caraveju;

E ad unu vecchiareju addimandai

La causa mu mi dici di lu guai.

Un’animaliu bruttu mi rispusi

‘nc’è di lu Mariceju ‘ntra li canni,

havi lu gargi russi ed arraggiusi,

cchiù di bonu verru havi li zanni;

li pedi finca a l’unghi havi pilusi,

havi la cuda longa setti canni,

havi la testa quantu nu ruvaci,

e l’occhi sbijicati di conaci.

N’autru vinni di costa e subbramisi:

Non è serpenti, no, esti acejazzu;

N’autru si vota e dici: nu ferisi

Vitti na cosa quantu nu palazzu,

Cu la testa auta e cu li corna tisi,

Ma corna mai veduti a mazzu a mazzu;

N’autru dici: Spaventu! È cuccutrigghiu;

N’autru vacca marina e n’autru nigghiu.

Poi cu na vuci assai piatusa e mesta,

Dissi lu vecchiu: Guarda, e mi mustrau,

Ogni angulu, ogni porta, ogni finistra,

Tuttu vi comu ciangi; mo mi restau

Mu viju a novantanni st’autra festa!

E, la testa vasciandu, sospirau;

E ‘nfatti ad ogni locu era lamentu

Comu a mari ‘ntempesta fa lu ventu.

Nuju cchiù cusi, nuju chiovu azzippa,

Mèrijanu majistra e lavandara,

Nuju a Bigona ‘nc’è chi chianta o scippa,

E’ la terra di li frutti a tri solara;

Crapi e pecuri s’inchinu la trippa,

Pecchi non vaci cchiù la cilonara;

E avanti ogni pagghjiaru, ogni caseja

Crisciu l’erba di ventu e l’ardicheja.

Non jiano li trabaculi a piscari,

Amureju e no rizza si vidia,

L’affritti sbenturati marinari

Eranu pizzicuni, arrassu sia!

Tremavanu di stari a menzu mari,

Tremavanu di jiri ‘ncumpagnia;

E l’animaliu ognunu jestimava

Pe la fami canina ch’assaggiava.

Cascettuni già jia pe lu pajisi

Cu la trumbetta, e allungu li campani

Dicianu, iati ja, Muntalonisi,

Jocati comu è solitu li mani,

Comu quandu a l’Abbati, chi ndi ‘mpisi

Quantu vozzi e vrusciau l’aggenti sani,

Facistivu mu piscia e pemmu roci

Prestu pe duvi vinni coci coci.

Cu poti filu filu pemmu cunta

Li cosi chi non sugnu registrati?

Di ccà, di jà, di ‘nzonduvè ndi spunta

Chi parinu diavuli arraggiati:

Ognunu esti nu crapiu chi junta

E dici a l’autri: Calati, Calati;

Cui sbafantija, cui ndi voli centu,

E a cui l’anchi ‘nci ‘ncrina lu spaventu.

Avanti avanti e propija a lu locu

Di l’Arangu chiamatu, ch’aspettava

Nc’era autr’aggenti, ma non era pocu,

Chi pregava, ciangia, chi jestimava:

Poi tutti si jungiru e parìa focu,

Chi jettanu calandu, a lava a lava,

E arrivaru a lu lagu a na volata

E jeu, gridandu, cu la mazza armata,

Jiani trovammu nu gran parapigghia

D’aggenti d’ogni cetu ed ogn’arrazza!

Cu voli mu scummenti, oh maravigghia!

Sulo chiju animaliu mu ammazza;

Cui cu lu chiaccu vivu mu lu pigghia,

Cui mu lu stendi mortu cu na mazza;

E gridavanu tutti comu cani,

Chi n’autru morzu venenu a li mani.

Ogni lanza stratantu no rejia

Portandu aggenti senza riposari,

E cui mezzi mu ‘mbarca non avia,

S’adattava a la megghiu a camminari;

Tuttu lu Pizzu ja si ricogghia,

Cu’ rina rina, e cui venia pe mari

Varchi ‘ntra l’undi, guzzareji ‘nterra,

Paria ‘nzumma Vigona ca fa guerra.

Quand’Unu, chi paria nu pampijuni,

Si misi pemmu parra di stu modu:

Chiuditi chissi vucchi di cistuni,

Attentu ognunu a mia mu staci e sodu,

Dassati fari a mia chi su mastruni,

Jeu vogghiu sta faccenda pemmu assodu.

Ccà ‘nu tò tò si ‘ntisi, poi quetaru

E ad iju tutti quanti si votaru.

Di ccà veniti vui cu li scupetti,

Vui cu li runchi a chija vanda jati,

Vui cu vanghi, cu sciabuli e faccetti

Attempu rina rina caminati;

Vui cu li cordi jati a setti a setti

E a li quattru puntuni vi posati,

Minati, ttà, sparati appena spunta,

E ligatilu forti nommu junta.

Stavanu tutti quanti cu li lanzi,

Cui volia pemmu ammazza e pemmu sgrupa,

Cui dicia vogghiu armari li vilanzi,

Cui, ‘nchi, cumpari, fazzu mu s’allupa;

Cui jeu minu allorbuni a scattapanzi,

Mi carricu e lu sbranu comu lupa.

Eccu si senti na gridata lesta

E! e! minati ca cacciau la testa.

Cui di ccà, cui di jà si libbarau,

Comu quandu si dici arrumbuluni;

Nudu nudu, cui tuttu si jettau,

Cui stezzi sulu ‘mpittula e cazuni;

Cui comu si trovava si minau,

Cu na cazetta misa e nu scarpuni

‘Ntra chiji harci currijandu a sguazzu

Ed acchiapparu la testa di stu… cazzu."

*Vincenzo Ammirà

Poesie Dialettali

Edizioni G. Froggio, 15 febbraio 1929

Prem. Off. Tipografica G. Froggio, Vibo Valentia.