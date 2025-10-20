Videosorveglianza, ampliamento delle strutture cimiteriali, nuovi loculi. Il Comune di Vibo Valentia, tramite un breve resoconto diffuso anche sulla pagina social dell’amministrazione, traccia un bilancio delle attività in itinere riguardanti i cimiteri di Vibo e frazioni. A illustrare i dettagli, il sindaco Enzo Romeo: «È nei luoghi dedicati alla memoria e agli affetti più cari – scrive il primo cittadino - che si misura il rispetto di un'Amministrazione comunale per la sua comunità». Per Romeo, proprio «in questa direzione occorre dare riscontro a un bisogno fondamentale della nostra città».

Lavori nei cimiteri di Vibo e frazioni

Entrando nello specifico degli interventi in corso, si fa rilevare: «A Piscopio sono già iniziati i lavori per l'ampliamento del cimitero frazionale, con la realizzazione di 96 nuovi loculi. Per Vibo centro doppio intervento: già appaltati i lavori per la creazione di 80 nuovi loculi per dare una prima disponibilità mentre l'Ufficio patrimonio è pronto inoltre a presentare un progetto ambizioso per il cimitero principale che prevede un massiccio ampliamento con oltre 400 loculi, 80 ossari e 52 edicole funerarie».

Si passa poi a Vena Superiore: «Stiamo procedendo con la valutazione tecnica necessaria per avviare l'ampliamento anche del cimitero di Vena Superiore. In parallelo – spiega il sindaco Romeo - stiamo pianificando la realizzazione di un progetto di modernizzazione per tutte le strutture, inclusi i cimiteri delle frazioni, introducendo: nuovi impianti elettrici votivi, sistemi di videosorveglianza per maggiore sicurezza e automazione dei cancelli per migliorare l'accesso».

Per l’inquilino di palazzo Razza non ci sono dubbi: «Questi interventi – scandisce - sono un dovere civico e morale. Per onorare la storia della nostra città e quella delle nostre famiglie».