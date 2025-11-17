Il 32enne di Cessaniti, vice parroco di Pizzo, assumerà all'interno della Curia miletese anche il ruolo di direttore dell'Ufficio diocesano della Pastorale per le Vocazioni. Dal vescovo Nostro i ringraziamenti al predecessore don Pugliese per il lavoro svolto in questi anni
Cambio al vertice del seminario vescovile della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Nelle scorse ore il vescovo, monsignor Attilio Nostro, ha infatti comunicato a presbiteri e diaconi la nomina, quale nuovo rettore della struttura intitolata a Don Rocco Iaria, di don Francesco Colaci.
L'attuale viceparroco della comunità Resurrezione di Gesù di Pizzo prende il posto di don Agostino Pugliese, alla guida del seminario vescovile di Mileto negli ultimi cinque anni. Il 32enne don Colaci, originario di Cessaniti, ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 15 aprile del 2023 dallo stesso monsignor Nostro, nel corso di una celebrazione eucaristica svoltasi nella basilica cattedrale di Mileto. Dopo aver prestato in questi due anni il suo servizio pastorale nella città napitina, adesso, come detto, l'importante incarico assegnatogli dall'attuale presule. Nell'occasione il nuovo rettore del seminario vescovile diocesano assumerà all'interno della Curia miletese anche il ruolo di direttore dell'Ufficio diocesano della Pastorale per le Vocazioni. Nel comunicare le decisioni, da monsignor Nostro un sentimento di gratitudine va a don Pugliese «per il lavoro svolto in questi anni».