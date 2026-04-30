Una giornata all’insegna della solidarietà e del senso civico quella vissuta presso l’Istituto Comprensivo Murmura “Amerigo Vespucci” di Vibo Valentia, che ha ospitato nel proprio cortile una significativa iniziativa di raccolta sangue. L’evento, realizzato con il supporto dell’autoemoteca dell’Avis provinciale di Vibo Valentia, ha registrato una partecipazione ampia e convinta, confermando il ruolo della scuola come luogo di crescita culturale e civile.



La raccolta – si legge in una nota dell’associazione - è stata preceduta da un’importante giornata di formazione e sensibilizzazione, promossa dai volontari dell’Avis provinciale, che hanno saputo trasmettere con competenza e passione il valore della donazione, contribuendo a rendere ancora più consapevole e partecipe l’intera comunità scolastica. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di educazione alla cittadinanza attiva, capace di coinvolgere studenti, famiglie e personale scolastico in un gesto semplice ma fondamentale: donare il sangue per salvare vite.



Parole di ringraziamento sono state rivolte alla docente Vittoria Urzetta, che ha ideato e coordinato l’organizzazione della giornata, curandone ogni aspetto, permettendo l’ottima riuscita dell’iniziativa.



Particolarmente significativo il gesto della studentessa della 3F Barbara Fialà, che ha donato un bellissimo disegno realizzato a mano, simbolo autentico di gratitudine e partecipazione. Un segno che testimonia la capacità dei più giovani di esprimere valori profondi attraverso la creatività.



Ringraziati genitori, docenti e personale scolastico che hanno aderito con disponibilità e senso di responsabilità, contribuendo concretamente al successo della giornata. Un plauso agli studenti, che si sono distinti per entusiasmo e coinvolgimento, dimostrando grande sensibilità verso un tema di così alto valore sociale.



