Una grande prova di coraggio e determinazione direttamente dalla stanza di un ospedale. Fatima Arena, giovane studentessa dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo, ha sostenuto la prima prova degli esami di Terza media dal reparto di Pediatria dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove si trova ricoverata a seguito a una grave caduta. Oggi è chiamata a confrontarsi con la seconda parte dell’esame.

La ragazza, residente nel Comune di Zungri, dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico nella giornata di venerdì, ma grazie alla collaborazione tra il nosocomio vibonese e l’istituto scolastico guidato dal dirigente Angelo Stuppo, può affrontare regolarmente gli esami senza interrompere il proprio percorso scolastico.

Con grande forza d’animo, Fatima ha superato questa difficile prova dimostrando maturità e spirito di sacrificio: «È soddisfatta del lavoro svolto e anche noi siamo molto orgogliosi di lei», raccontano i familiari.

Parole di ringraziamento sono state rivolte alla scuola e all’ospedale per la sensibilità e la disponibilità dimostrate in un momento particolarmente delicato: «Siamo grati al dirigente scolastico Stuppo, ai professori Lentini, Arcella, Castagna e Pata, alla commissione, così come al primario Braghò e a tutto il personale sanitario dell’ospedale di Vibo Valentia. Ora ci affidiamo alle cure del primario Iannò del reparto di Ortopedia, che venerdì eseguirà l’intervento chirurgico».