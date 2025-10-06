Il 18-19 ottobre 2025 a Vibo Valentia torna per la sua decima edizione “Giovani oltre la Sm – Sud”, l’evento interregionale promosso da Aism– Associazione italiana sclerosi multipla, che coinvolgerà giovani under 40 con sclerosi multipla, neuromielite ottica e Mogad provenienti da Calabria, Puglia, Basilicata e Campania.

Il tema di quest’anno: “Esprimersi” – un invito ad aprirsi, confrontarsi e trovare forza nel gruppo, nella condivisione e nella consapevolezza del proprio vissuto. L’iniziativa a Vibo si terrà al 501 hotel.

«Due giornate ricche di workshop, laboratori esperienziali, talk ispirazionali e momenti di confronto con esperti, psicologi, medici e volontari Aism. Un evento – si legge in una nota dell’associazione - pensato da giovani per i giovani, per crescere insieme e costruire nuove consapevolezze. Un’occasione per i giovani partecipanti di chiarire dubbi e ricevere risposte alle loro domande, in un contesto che aiuta ad accorciare le distanze con i professionisti sanitari. L’evento si arricchisce del confronto tra persone con storie ed esperienze diverse, in un clima in cui la condivisione è risorsa libera e preziosa».

«Giovani oltre la Sm – Sud non è solo un'opportunità, ma un’occasione di crescita personale, di attivazione e di impegno per la comunità. Anche i giovani di altre regioni – conclude il comunicato possono partecipare, fino a esaurimento posti».