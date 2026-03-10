I sapori della tradizione calabrese in vetrina nell’ambito della prestigiosa Competizione che ha chiamato a raccolta professionisti della ristorazione provenienti da tutta Italia e dall’estero

Ottima prova per i professionisti della ristorazione del Vibonese che, nei giorni scorsi, con i loro piatti e con il loro talento sono stati protagonisti al Pentathlon della Cucina, prestigiosa competizione gastronomica ospitata nel complesso fieristico di Marina di Carrara. L’iniziativa ha riunito chef e professionisti del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero.

L’evento a Marina di Carrara

Creatività e prodotti del territorio sono stati al centro dell’iniziativa fortemente voluta dalla Cica-E, la Confederazione italiana cuochi e artigiani per l’enogastronomia, presieduta dallo chef Fabio Tacchella. Si tratta di una realtà che riunisce cuochi d’onore e professionisti di altissimo profilo della cucina italiana e internazionale, impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano.

Quanto nella Confederazione quanto nella giuria della competizione figurano nomi di prestigio della cucina nazionale e internazionale. Tra questi: Sergio Mei, Alfredo Marzi, Luciano Parolari, Giorgio Nardelli, Umberto Vezzoli e Rino De Candido, figure storiche della gastronomia italiana.

I prodotti calabresi protagonisti

La gara gastronomica ha permesso ai partecipanti di confrontarsi in diverse prove tecniche e creative, tra categorie individuali, prove di squadra e masterclass, dimostrando tecnica, ricerca e attenzione alla qualità delle materie prime. Vere e proprie eccellenze capaci di raccontare un territorio ricchissimo.

La squadra composta da Gaetano Arena, Vittorio Lo Briglio, Francesco Pontoriero e Salvatore Burzì ha presentato diverse preparazioni gastronomiche, tra cui: riso di Sibari Magisa con ’nduja di Spilinga, fichi secchi, olio extravergine d’oliva e petali di gelsomino; finger food con carciofini Zinurra, salsiccia, bergamotto e pomodoro Siccagnu; lombo di maialino da latte con crema di cipollotto bruciato, mela fermentata, papavero selvatico, gocce di bergamotto e il suo fondo; boccone di maialino con cuore di caciocavallo, agrumi e tartufo nero.

Le prove sono state rese possibili anche grazie il supporto di alcune realtà imprenditoriali della provincia di Vibo Valentia, che hanno sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione prodotti di eccellenza utilizzati nelle preparazioni gastronomiche. Un’iniziativa che, oltre a favorire il confronto tra i professionisti della cucina, ha contribuito a fare apprezzare ancora una volta i talenti e le tradizioni gastronomiche calabresi in contesti di livello.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra professionisti della cucina, contribuendo a promuovere il talento e la tradizione gastronomica calabrese all’interno di un contesto di alto profilo nazionale e internazionale.