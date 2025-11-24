Aperte le porte della nuova struttura comunale nata dalla sinergia tra amministrazione e comunità: «Un’opera che mette i bambini al centro e rafforza le radici del territorio»
Una data da segnare nel calendario di Simbario. La comunità ha assistito all'inaugurazione della nuova Scuola dell’Infanzia comunale, un obiettivo lungamente perseguito e ora finalmente realizzato. «Questo risultato non è una semplice opera pubblica – si legge in una nota -, ma il frutto di una profonda azione sinergica tra l'Amministrazione locale, la Dirigenza Scolastica e una cittadinanza che riconosce nell'istruzione il perno dello sviluppo e della coesione sociale».
Al centro di questa iniziativa si colloca il sindaco Gennaro Crispo che - si legge in una nota - «ha voluto impiegare le proprie competenze per un progetto a lungo termine orientato al futuro del territorio, al fine di consentire ai giovani di ideare e costruire il loro avvenire nel luogo in cui sono nati».
«Molti giovani oggi hanno smarrito il senso di famiglia e delle radici», dice il sindaco che ha l’obiettivo di edificare qualcosa che li incoraggi a rimanere, a credere di poter crescere, vivere e modellare il loro domani a Simbario.
«I nostri nonni e genitori emigrati, per studiare e lavorare altrove, hanno poi deciso di tornare per farci crescere in queste piccole realtà, e noi cercheremo di non deludere le loro aspettative».
«Al fianco del giovane sindaco – si rimarca sempre nella nota – opera un gruppo di consiglieri che ha lavorato incessantemente negli ultimi due anni, resistendo a critiche, ostacoli e ai tentativi di sminuire ogni iniziativa a favore della comunità e della cultura». «L'educazione è la forza trainante della società – hanno ribadito i consiglieri -. Il percorso verso l'apertura dell'asilo ha ricevuto una spinta decisiva dall'incontro con il dirigente scolastico Rocco Olividese, che ha subito sostenuto l'idea di ammodernare e rendere più efficiente l'istituto. Ugualmente cruciale è stato il contributo della vicepreside Barbieri, per decenni figura di riferimento per l'Istituto Comprensivo di Vallelonga, che continua a dedicare impegno e ardore al miglioramento dei servizi educativi locali».
Un ringraziamento speciale è stato inoltre indirizzato a Rossana Tassone (sindaco di Brognaturo) e Antonio Rosso (sindaco di Spadola), che hanno riconosciuto la validità del progetto e ne hanno condiviso la finalità: allestire una scuola pensata per i bambini, ponendoli sempre al centro.
I consiglieri comunali hanno espresso piena soddisfazione: «Siamo onorati e orgogliosi dei risultati ottenuti per Simbario in questo periodo. Siamo fieri di avere un Sindaco in possesso delle qualità necessarie per risollevare la nostra realtà e condurla verso un futuro più promettente. L'inaugurazione della Scuola dell'Infanzia rappresenta non solo un servizio fondamentale per le famiglie, ma un simbolo di rinnovamento e unità. Un progresso che conferma come, quando si uniscono una chiara visione, tenacia e cooperazione, anche i centri più piccoli, possano realizzare iniziative di grande valore».