La Pro Loco Capo Vaticano aps annuncia la convocazione della riunione programmatica dedicata alla definizione delle attività turistiche e culturali per l’annualità 2026. L’incontro, rivolto a operatori turistici, associazioni, imprese locali e soggetti istituzionali, si terrà giovedì 11 dicembre 2025 alle ore 17:30 nella sala conferenze della Casa delle Associazioni di San Nicolò di Ricadi. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.



L’Associazione, «da anni attiva senza scopo di lucro nel territorio comunale, si è distinta per iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio locale e al miglioramento dell’offerta di accoglienza. Tra le attività realizzate nelle annualità 2024 e 2025 – si fa rilevare - figurano l’istituzione di un Info point turistico, diventato punto di riferimento per visitatori e residenti, e la produzione della nuova cartina turistica del Comune di Ricadi, oggi uno dei principali strumenti informativi utilizzati sul territorio».



Alla luce dei risultati raggiunti e della crescente esigenza di coordinare gli sforzi tra gli operatori locali, la Pro Loco ritiene fondamentale rafforzare la rete di collaborazione tra i soggetti coinvolti. «Solo attraverso un’azione condivisa e strutturata – affermano dall’Associazione – è possibile affrontare con efficacia le sfide che il nostro territorio ha davanti, dall’accoglienza turistica alla promozione culturale, fino alla tutela dell’ambiente costiero».



La riunione del prossimo 11 dicembre sarà quindi l’occasione per presentare un bilancio delle attività svolte, raccogliere contributi, idee e proposte, e avviare la programmazione delle iniziative per il 2026. Un appuntamento che si preannuncia decisivo per definire strategie comuni e rafforzare la coesione tra le realtà operanti nel settore. Infine, l’invito all’adesione: «La partecipazione di ciascuno è fondamentale» – sottolineano – «per costruire un’offerta turistica moderna, coordinata e capace di valorizzare al meglio le eccellenze del Comune di Ricadi». L’appuntamento è aperto a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a contribuire alla programmazione del prossimo anno