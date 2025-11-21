Un importante accordo è stato raggiunto tra il Comune di Vibo Valentia e l’“Istituto delle Suore della Carità sotto la protezione di San Vincenzo De’ Paoli” per garantire la continuità delle attività didattiche del plesso scolastico “Montessori”, che a breve sarà interessato da un intervento di ristrutturazione e riqualificazione.

Nella giornata di ieri – si legge in una nota stampa dell’amministrazione comunale - una delegazione comunale guidata dal sindaco Enzo Romeo, accompagnato dal segretario generale Domenico Libero Scuglia e dalla dirigente agli Affari finanziari Claudia Santoro, si è recata a Roma per incontrare la direzione dell’istituto religioso e sancire l’intesa. L’accordo prevede la concessione a titolo gratuito, per tutta la durata dei lavori, della sede dell’Istituto delle Suore della Carità, situata in via Corsea nei pressi della chiesa di San Giuseppe, che ospiterà temporaneamente alunni e docenti del plesso “Montessori”.

«Si è registrata una grande disponibilità da parte dell’Istituto - dichiara il sindaco Romeo - e non possiamo che ringraziarli di vero cuore per la sensibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti della nostra comunità scolastica».

L’accordo sarà formalizzato ufficialmente nella prossima settimana e rappresenta un passo fondamentale per assicurare un ambiente sicuro e adeguato agli studenti durante il periodo dei lavori, che restituiranno alla città un edificio scolastico completamente rinnovato.

Ma la collaborazione tra il Comune e l’Istituto religioso non si esaurisce qui: «Abbiamo gettato le basi per una collaborazione molto più ampia - afferma ancora primo cittadino - sempre mirata ad andare incontro alle esigenze delle comunità scolastiche della nostra città, i cui termini saranno perfezionati e resi noti in una fase successiva.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno concreto per il miglioramento delle strutture scolastiche e per il benessere degli studenti, grazie anche alla sinergia con realtà del territorio che condividono valori di solidarietà e servizio alla collettività.