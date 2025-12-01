Negli scorsi giorni, Vibo Valentia ha ospitato uno degli appuntamenti più rilevanti del Dialogo dell’Unione Europea con i giovani: lo Youth Impact Lab, che ha riunito oltre cento giovani provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulle priorità delle future politiche giovanili europee. La città calabrese, per l’occasione, si è trasformata in un punto d’incontro e co-progettazione, diventando un laboratorio di idee e visioni per l’Europa che verrà.

Il Dialogo dell’UE con i giovani è il principale strumento attraverso cui le istituzioni europee raccolgono le opinioni, i bisogni e le proposte delle nuove generazioni. L’evento di Vibo Valentia si inserisce nell’ambito dell’XI Ciclo di questo processo, dedicato allo Youth Goal “Connettere l’UE con i Giovani”, con l’obiettivo di costruire ponti tra i territori e le istituzioni europee, rendendo i giovani veri protagonisti del cambiamento.

La partecipazione è stata possibile grazie a una call nazionale promossa dal Consiglio nazionale dei giovani, dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e dall’agenzia italiana per la gioventù. La scelta di Vibo Valentia come sede dell’iniziativa ha rappresentato un importante riconoscimento al lavoro portato avanti dall’Associazione Valentia, protagonista attiva sul territorio nell’ambito dell’attivismo giovanile e dell’innovazione sociale.

Anthony Lo Bianco, presidente dell’associazione, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: «Portare un’iniziativa europea di questo livello a Vibo Valentia non è solo un risultato organizzativo, ma un segnale forte che dimostra quanto anche il Sud sia pronto a giocare un ruolo da protagonista. I giovani hanno trovato una città preparata, accogliente e desiderosa di costruire valore attraverso il confronto».

Durante lo Youth Impact Lab, i partecipanti hanno lavorato insieme alla definizione di proposte e raccomandazioni che confluiranno ufficialmente nel percorso del Dialogo dell’UE con i Giovani, contribuendo così a orientare le future strategie europee in tema di gioventù.

L’evento ha rappresentato un momento significativo non solo per i partecipanti, ma per l’intero territorio calabrese, che si è dimostrato capace di accogliere, coinvolgere e ispirare. Un segnale che va oltre il singolo appuntamento e che punta a generare un impatto duraturo.