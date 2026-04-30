Si è svolta nei giorni scorsi, al Comune di Vibo Valentia, un’importante esperienza di job shadowing (affiancamento lavorativo) realizzata dalla Cadep Euro Training Form di Milano in collaborazione con l’ente, focalizzata sul confronto tra differenti modalità operative nei servizi sociali.

L’iniziativa -si legge in una nota del Comune - ha visto la partecipazione di sei dirigenti dell’associazione Amalthea della Repubblica Ceca, ospiti del programma di mobilità, interessati ad approfondire il funzionamento dei servizi territoriali italiani e a condividere metodologie, approcci e strumenti adottati nel proprio contesto nazionale.

L’incontro istituzionale è stato presieduto dall’assessore Lorenza Scrugli, dalla consigliera Maria Trapani e dalla dirigente Carla Montesanti, le quali, portando il saluto del sindaco Enzo Romeo che ha fortemente voluto che il meeting si concretizzasse, hanno sviluppato un interessante dibattito professionale sul modo in cui vengono organizzati e gestiti i servizi dedicati al sociale nei due Paesi. Il confronto, con la mediazione di Daniela Calzone, ha riguardato in particolare gli interventi a sostegno delle famiglie, dei minori e delle fasce più fragili della popolazione, evidenziando sia differenze organizzative sia obiettivi comuni orientati al benessere della comunità.

L’esperienza – si fa rilevare – ha rappresentato un’importante occasione di scambio di buone pratiche, favorendo la condivisione di idee innovative e il rafforzamento delle relazioni tra enti impegnati nella promozione dell’inclusione sociale. Momento conclusivo e significativo del percorso è stata la visita presso il nuovo Centro per le famiglie di Vibo Valentia, struttura che offre servizi di supporto, orientamento e accompagnamento alle famiglie del territorio. La visita ha consentito agli ospiti di conoscere da vicino una realtà concreta e innovativa dell’ambito sociale locale, suscitando grande interesse e apprezzamento.

Questa esperienza – conclude la nota – conferma ancora una volta il valore dei progetti di mobilità e cooperazione europea come strumenti capaci di generare dialogo, crescita professionale e sviluppo territoriale, creando ponti tra realtà diverse ma unite dalla volontà di migliorare la qualità dei servizi rivolti ai cittadini.