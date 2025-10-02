Tra gli interventi anche la realizzazione di un impianto di videosorveglianza alla luce degli atti vandalici che in passato hanno colpito la struttura. La compagine amministrativa: «Ogni opera nasce come servizio ai cittadini»

Al via i lavori di riqualificazione della Palestra comunale di Spilinga. Ne dà notizia, sui social, la compagine amministrativa guidata dal sindaco Enzo Marasco, sottolineando l’importanza della struttura, «punto di riferimento di sportivi, semplici appassionati, scuole e associazioni, ma anche funzionale per altre iniziative sociali di aggregazione, soprattutto nei periodi invernali».

I lavori in programma

Entrando nel dettaglio, l’amministrazione rende noti gli interventi in programma: si parte dalla sostituzione delle parti ammalorate e carteggiatura dell’intera struttura per poi passare alla «realizzazione nella parte bassa di una copertura perimetrale con pannelli sandwich isolanti (apribili per garantire il ricircolo d’aria nei mesi più caldi)». Previsti inoltre «l’installazione di un nuovo telo di copertura in pvc, certificato e resistente al fuoco e un nuovo impianto di illuminazione a led».

Non ha ultimo, la struttura sarà dotata di un impianto di videosorveglianza, «nella speranza che non ce ne sia bisogno, considerando gli atti di vandalismo passati».

«Invitiamo tutti, per l'occasione, a rispettare il bene comune, perché sia uno spazio condiviso ed efficiente a disposizione di tutta la comunità. Ogni opera – conclude l’amministrazione - nasce come servizio ai cittadini, dai più piccoli ai più grandi, teniamone cura».