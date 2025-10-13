Tre veterinari, assistenti e volontari locali hanno operato circa 100 gatti e 67 cani contribuendo concretamente alla lotta contro il randagismo

Dal 1 al 7 ottobre si è svolta nel territorio Vibonese una nuova campagna di sterilizzazione gratuita per cani e gatti, promossa dall’associazione olandese Filos Dog Rescue. L’iniziativa, già realizzata lo scorso anno, ha visto la partecipazione di un’equipe composta da tre veterinari, assistenti veterinari e volontari, con il supporto dell’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, rappresentata dal dirigente dell’Area A, Domenico Mazzitelli. Le operazioni si sono svolte nell’ambulatorio veterinario “Qua La Zampa” di Vibo Valentia, messo a disposizione dal dott. Alessandro Primerano. Durante la settimana di attività, sono stati sterilizzati circa 100 gatti, provenienti da colonie feline del territorio, e 67 cani randagi, catturati in collaborazione tra i volontari olandesi e quelli locali.

L’organizzazione logistica è stata curata dall’associazione Amore Randagio Vibo Valentia, che ha predisposto il programma giornaliero, coordinato le catture e fornito assistenza durante le operazioni. Le volontarie hanno inoltre garantito il supporto necessario nella gestione pre e post-operatoria degli animali. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di contrasto al randagismo, fenomeno particolarmente sentito nel territorio Vibonese. Le attività di sterilizzazione rappresentano uno strumento fondamentale per il contenimento delle nascite incontrollate e per la tutela del benessere animale.

Un ringraziamento è stato espresso dagli organizzatori a Silvana Prestia per la collaborazione fornita, nonché a tutte le volontarie e ai cittadini che hanno contribuito alla buona riuscita dell’intervento. L’iniziativa ha confermato l’importanza della cooperazione tra realtà locali e internazionali nella gestione delle problematiche legate agli animali d’affezione.