È rivolto agli alunni di primaria e secondaria di primo grado. I nuclei familiari con Isee in corso di validità inferiore a 5mila euro saranno esentati dal pagamento

Il Comune di Tropea ha annunciato l'avvio del Servizio di trasporto scolastico per l'anno 2025-2026 a partire dal 15 settembre. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado del territorio. Per le famiglie con una certificazione Isee in corso di validità superiore a 5mila euro la tariffa di partecipazione a bambino relativa al mese di settembre è stata fissata a 10 euro. A partire dai mesi successivi invece, la quota mensile sarà di 20 euro a bambino, da versare entro i primi cinque giorni del mese. I pagamenti dovranno essere effettuati tramite conto corrente postale intestato al Comune di Tropea - Servizio tesoreria o eseguito tramite iban, specificando nella causale "tariffa servizio trasporto scolastico a.s. 2025-2026 mese di...".

Una volta effettuato il pagamento, gli utenti dovranno consegnare una copia della ricevuta a mano all'Ufficio protocollo del Comune, oppure inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.tropea@asmepec.it. È anche possibile inviare la ricevuta tramite email a pasqualino.tarantino@comune.tropea.vv.it. Tutti i nuclei familiari con Isee in corso di validità inferiore a 5mila euro sono esentati dal costo del Servizio.