Piccoli momenti di leggerezza e sorrisi nelle corsie della Pediatria. Il sodalizio: «Impegno anche nel sociale e attenzione ai più fragili»

L’Inter Club Pizzo ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Vibo Valentia, portando un gesto concreto di vicinanza e solidarietà ai bambini ricoverati.

Nel corso dell’iniziativa, promossa dai piccoli soci nerazzurri tesserati, sono state donate uova di Pasqua ai piccoli pazienti, regalando momenti di gioia e leggerezza in un contesto particolarmente delicato. Un’azione semplice ma dal forte valore simbolico, nata dal desiderio dei bambini del club di condividere la propria passione trasformandola in un gesto di attenzione verso chi sta affrontando un momento difficile.

Tra corsie e stanze- fa presente il Club – si sono accesi sorrisi, occhi curiosi e piccoli momenti di felicità che hanno reso questa visita qualcosa di profondamente significativo. Perché, quando a donare sono i più piccoli, il messaggio arriva ancora più forte: nessuno è solo.

Alla visita hanno preso parte il presidente Sebastiano Riga, il vice-presidente Antonio Barbieri e i consiglieri Giorgio Ceravolo e Francesco Betrò, testimoniando con la loro presenza l’impegno concreto del club nelle iniziative sociali sul territorio.

L’Inter Club Pizzo ha espresso ringraziamenti all’indirizzo del primario, dott. Salvatore Braghò, e a tutto il personale sanitario del reparto di Pediatria, per la grande passione, la dedizione e l’elevata professionalità con cui ogni giorno si prendono cura dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

L’iniziativa – conclude il sodalizio - conferma l’impegno del club non solo sul piano sportivo, ma anche sociale, con particolare attenzione al territorio e alle realtà più fragili.