Si è conclusa con una significativa partecipazione la settima edizione dell'Urban Trekking di Monterosso Calabro, iniziativa organizzata dall'Associazione Familia de Rubro Monte e dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio. L'evento ha coinvolto numerosi partecipanti in un percorso che ha unito attività all'aria aperta, conoscenza del borgo e promozione delle sue peculiarità naturalistiche.

L'iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione territoriale promosso anche attraverso il circuito dei Borghi della Salute, al quale aderisce il Comune di Monterosso Calabro, confermando l'impegno nella promozione di un turismo sostenibile e consapevole.

Il trekking, lungo circa nove chilometri, è partito dal centro storico del paese per raggiungere la Riserva WWF del Lago Angitola, accompagnando i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più rappresentativi di Monterosso Calabro. Tra le tappe del percorso la caratteristica struttura urbanistica della Capana, osservabile dalla passeggiata di via Regina Margherita, la Chiesa del Santissimo Rosario, la casa natale di Arnoldo Farina, la Torre Normanna della Capana, la vecchia filanda oggi sede del museo, la Chiesa del Santissimo Soccorso e i punti panoramici sul Lago Angitola lungo il tracciato del Kalabria Coast to Coast.

Nel corso della giornata spazio anche all'approfondimento dedicato alla biodiversità della Riserva del Lago Angitola, curato dal dottor Paolillo, esperto del WWF e dell'Oasi del Lago Angitola, che ha illustrato ai partecipanti le caratteristiche naturalistiche di uno dei più importanti ecosistemi della Calabria.

Il presidente dell'Associazione Familia de Rubro Monte, Giuseppe Crispino, ha evidenziato il valore dell'iniziativa come occasione di promozione del territorio e di coinvolgimento della comunità.

«Manifestazioni come l'Urban Trekking rappresentano il modo migliore per raccontare Monterosso Calabro attraverso la sua storia, i suoi paesaggi e le sue tradizioni», ha dichiarato Giuseppe Crispino.

«Il nostro impegno, come Associazione Familia de Rubro Monte, è quello di continuare a costruire occasioni di conoscenza e di partecipazione che valorizzino il territorio e rafforzino il senso di appartenenza della comunità», ha aggiunto il presidente dell'associazione.

«Vedere ogni anno crescere l'interesse verso queste iniziative ci incoraggia a proseguire su questa strada, con l'obiettivo di far conoscere sempre di più il nostro borgo e le sue eccellenze», ha concluso Crispino.