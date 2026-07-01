È il giorno della sentenza per il primo grado del maxi-processo Maestrale-Olimpo-Imperium. Si tratta del verdetto per il troncone del procedimento nato dalle operazioni antimafia denominate Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium. Si tratta di tre inchieste diverse ma che colpiscono tutte i clan vibonesi, da Limbadi a Nicotera passando per Vibo Valentia, Briatico, Tropea, Zungri, Filadelfia e Mileto. La prima – Olimpo – scattata a gennaio 2023 e portata avanti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, la seconda – Maestrale-Carthago condotta sul “campo” dai carabinieri e scattata in due fasi a maggio ed a settembre 2023, la terza – Imperium – portata a termine dalla Guardia di Finanza i primi di agosto del 2023 e che si sviluppa principalmente intorno agli affari del clan Mancuso sui villaggi turistici di Nicotera Marina. Al termine della requisitoria della pubblica accusa (rappresentata dai pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli e Irene Crea) dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Rossella Maiorana) sono queste le richieste di pena per tutti gli imputati a giudizio:

3 anni e 6 mesi ACCORINTI Ambrogio alias “Scimusca”, di Zungri, nato il 29-04-1963;

alias “Scimusca”, di Zungri, nato il 29-04-1963; 18 anni ACCORINTI Giuseppe , detto “Peppone”, di Zungri, 27-03-1959;

, detto “Peppone”, di Zungri, 27-03-1959; 6 anni e 3 mesi ACCORINTI Pasquale , di Tropea, 26-1-1969;

, di Tropea, 26-1-1969; 17 anni ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, di Briatico, 10-08-1960;

detto “Franco”, di Briatico, 10-08-1960; un anno e 4 mesi ANGIO’ Saveria , nata il 01-11-1969, di Tropea;

, nata il 01-11-1969, di Tropea; 8 anni ARENA Domenicantonio , alias “Mimmo U Zoppu”, di Mileto, 21-11-1975;

, alias “Mimmo U Zoppu”, di Mileto, 21-11-1975; non luogo a procedere per ne bis in idem ARENA Giuseppe, nato il 30-01-1984, di Soriano Calabro;

nato il 30-01-1984, di Soriano Calabro; assoluzione ARIF Imad , nato in Marocco il 06-07-1984, residente a Mileto;

, nato in Marocco il 06-07-1984, residente a Mileto; 24 anni ASCONE Salvatore , nato in data 11-09-1966, di Limbadi;

, nato in data 11-09-1966, di Limbadi; 25 anni BARBIERI Francesco , detto “Ciccione” o “Carnera”, di Cessaniti, nato il 21-02-1965;

, detto “Ciccione” o “Carnera”, di Cessaniti, nato il 21-02-1965; 6 anni e 6 mesi BARBIERI Francesco , di San Calogero, nato il 10-03-1988;

, di San Calogero, nato il 10-03-1988; 20 anni BARBIERI Francesco , di Cessaniti, nato il 10-03-2001;

, di Cessaniti, nato il 10-03-2001; 15 anni BARBIERI Giuseppe , di Cessaniti, nato il 22-04-1992;

, di Cessaniti, nato il 22-04-1992; 12 anni BARBIERI Michelangelo , di Cessaniti, nato il 08-10-1993;

, di Cessaniti, nato il 08-10-1993; 4 anni e 6 mesi BARILLA’ Elena , di Reggio Calabria, nata il 15-05-1993;

, di Reggio Calabria, nata il 15-05-1993; 18 anni BARlLLARI Luigi , detto “Pongio”, nato il 18-12-1979, di Briatico;

, detto “Pongio”, nato il 18-12-1979, di Briatico; 8 anni BARONE Francesco , alias “architetto”, di San Calogero, nato il 25-10-1973;

, alias “architetto”, di San Calogero, nato il 25-10-1973; 21 anni BARTONE Angelo , di Mileto, nato il 13-12-1975;

, di Mileto, nato il 13-12-1975; 17 anni BARTONE Fortunato , alias “Tangozzo “, di Mileto, nato il 13-12-1973;

, alias “Tangozzo “, di Mileto, nato il 13-12-1973; 12 anni BELLOCCO Pietro , nato il 04-08-1983, di Rosarno;

, nato il 04-08-1983, di Rosarno; 4 anni BLASIMME Teodosia , di Cittanova, nata il 16-03-1950;

, di Cittanova, nata il 16-03-1950; 27 anni BONAVITA Armando , nato il 13-07-1979, di Briatico;

, nato il 13-07-1979, di Briatico; 17 anni e 6 mesi BONAVITA Roberta, nata il 21-12-1970, di Briatico;

nata il 21-12-1970, di Briatico; 8 anni e 6 mesi BONAVOTA Domenico nato il 01-06-1979, di Sant’Onofrio;

nato il 01-06-1979, di Sant’Onofrio; 4 anni BONTEMPI Pierluigi , nato a Roma il 07-02-1964;

, nato a Roma il 07-02-1964; 17 anni BORELLO Marco , nato il 02-02-1974, di Briatico;

, nato il 02-02-1974, di Briatico; 5 anni BOVA Rodolfo , nato a Scilla il 19-03-1966;

, nato a Scilla il 19-03-1966; 4 anni e 6 mesi BUCCAFUSCA Isidoro , nato a Vibo Valentia il 07-07-1983, residente a Prata Camportaccio (So);

, nato a Vibo Valentia il 07-07-1983, residente a Prata Camportaccio (So); un anno CALLISTO Francesco , nato a Lamezia Terme il 28-02-1988;

, nato a Lamezia Terme il 28-02-1988; 4 anni e 6 mesi CARA’ Filippina , nata il 12-12-1989, di Filandari;

, nata il 12-12-1989, di Filandari; 3 anni CARA’ Giuseppe, nato il 26-10-1962, di Filandari;

nato il 26-10-1962, di Filandari; 3 anni CARRIERI Angelo , nato il 19-02-1998 di Nicotera;

, nato il 19-02-1998 di Nicotera; 16 anni CERTO Tomasina , nata il 21 dicembre 1964, di Tropea (moglie del boss Tonino La Rosa);

, nata il 21 dicembre 1964, di Tropea (moglie del boss Tonino La Rosa); 10 anni CICHELLO Domenico , nato il 05-12-1972, di Filandari;

, nato il 05-12-1972, di Filandari; un anno e 6 mesi CICHELLO Nazzareno , nato il 21-04-1960, di Filandari;

, nato il 21-04-1960, di Filandari; 6 anni CICHELLO Rocco , nato l’1-04-1989, di Filandari;

, nato l’1-04-1989, di Filandari; 17 anni CICONTE Domenico, di Sorianello, nato il 17-01-1964;

di Sorianello, nato il 17-01-1964; 6 anni e 6 mesi CICONTE Maria Carmela , nata a Sorianello il 31-12-1969, residente a Vibo Marina;

, nata a Sorianello il 31-12-1969, residente a Vibo Marina; 3 anni e 6 mesi COLACCHIO Lucia , nata il 21-05-1968, residente a Filandari;

, nata il 21-05-1968, residente a Filandari; 21 anni COLLOCA Domenico , alias "Mubba", nato il 21-07-1971, di Mileto;

, alias "Mubba", nato il 21-07-1971, di Mileto; 10 anni e 6 mesi CONTI Agatino , nato a Catania il 27-06-1959 residente a Tremestieri Etneo (Ct);

, nato a Catania il 27-06-1959 residente a Tremestieri Etneo (Ct); 4 anni e 6 mesi CORDI’ Domenico, nato il 27-06-1972, di Ionadi;

nato il 27-06-1972, di Ionadi; 8 anni CORIGLIANO Raffaele , nato a Mileto il 08-11-1967, residente a Pizzo;

, nato a Mileto il 08-11-1967, residente a Pizzo; 4 anni CORIGLIANO Raffaele , nato il 03-04-2000, residente a Vibo Valentia;

, nato il 03-04-2000, residente a Vibo Valentia; 18 anni CORSO Pietro , nato il 09-07-1968, di Mileto;

, nato il 09-07-1968, di Mileto; 18 anni e 6 mesi COSCARELLA Gregorio , nato il 12-02-1983, di San Gregorio d’Ippona;

, nato il 12-02-1983, di San Gregorio d’Ippona; 4 anni e 6 mesi CRISAFULLI Giovanna , nata a Peschiera del Garda (VR) il 10-10-1960;

, nata a Peschiera del Garda (VR) il 10-10-1960; 8 anni CRUDO Vincenzo , nato il 09-02-1992, di Vibo Valentia;

, nato il 09-02-1992, di Vibo Valentia; assoluzione CUTRI’ Francesco , nato il 22 gennaio 1971, residente a Rosarno;

, nato il 22 gennaio 1971, residente a Rosarno; 6 anni D’ANDREA Giuseppe , nato a Tropea il 17-09-1977;

, nato a Tropea il 17-09-1977; assoluzione D’ANGELO Giuseppe , nato il 14-08-1979 e residente in Nicotera;

, nato il 14-08-1979 e residente in Nicotera; prescrizione DE LORENZO Lorenzo , nato a il 26-11-1931, residente a Pannaconi di Cessaniti; 5 anni DE LUISE Gaetano , nato Napoli il 14-06-1972;

, nato a il 26-11-1931, residente a Pannaconi di Cessaniti; , nato Napoli il 14-06-1972; 4 anni DEMARZO Fabio , nato il 13/03/1973, di Melicucco;

, nato il 13/03/1973, di Melicucco; 4 anni DIMASI Giuseppe, nato il 14-10-1964, di Nicotera;

nato il 14-10-1964, di Nicotera; 10 anni e 6 mesi FALSAPERNA Francesco, nato a Catania il 12-02-1970, residente a Mascalucia (Ct);

nato a Catania il 12-02-1970, residente a Mascalucia (Ct); 6 anni FAMILIARI Angelo , nato a Messina il 04-11-1964;

, nato a Messina il 04-11-1964; 16 anni e 6 mesi FIALEK Damian , nato in Polonia il 7-01-1977, residente a Bovisio Masciago (Mb);

, nato in Polonia il 7-01-1977, residente a Bovisio Masciago (Mb); 1 7 anni FIARE’ Francesco, alias “il dentista”, di San Gregorio d’Ippona, nato il 30-03-1980;

alias “il dentista”, di San Gregorio d’Ippona, nato il 30-03-1980; 8 anni FIORILLO Antonino , nato a Vibo Valentia il 18-09-1974;

, nato a Vibo Valentia il 18-09-1974; 10 anni e 6 mesi FONTI Domenico , nato il 27-05-1978, di Cittanova;

, nato il 27-05-1978, di Cittanova; 10 anni e 6 mesi FONTI Giuseppe, nato il 28-02-1944, di Cittanova;

nato il 28-02-1944, di Cittanova; 3 anni FORTUNA Massimo , nato a Vibo Valentia il 22-10-1976, residente a San Gregorio d’Ippona;

, nato a Vibo Valentia il 22-10-1976, residente a San Gregorio d’Ippona; 10 anni e 6 mesi FUSCA Nicola, il 13-03-1972, di Cessaniti;

il 13-03-1972, di Cessaniti; 18 anni GAGLIARDI Rocco , nato il 27-02-1983, di Paravati;

, nato il 27-02-1983, di Paravati; 16 anni GALATI Antonio nato il 11-03-1977, di Mileto;

nato il 11-03-1977, di Mileto; 25 anni GALATI Armando , nato il 18-09-1954, di Mileto;

, nato il 18-09-1954, di Mileto; 22 anni GALATI Domenico , nato il 05-09-1950, di Mileto;

, nato il 05-09-1950, di Mileto; 19 anni GALATI Domenico , nato il 19-02-1984, di Mileto;

, nato il 19-02-1984, di Mileto; 24 anni GALATI Fortunato , nato il 06-10-1978, di Paravati;

, nato il 06-10-1978, di Paravati; 17 anni GALATI Rocco, nato il 06-07-1960, di Mileto;

nato il 06-07-1960, di Mileto; 20 anni GALATI Salvatore , detto “Turi”, nato il 25-11-1955, di Mileto;

, detto “Turi”, nato il 25-11-1955, di Mileto; 10 anni GARGANO Francesco , nato il 10-07-1995, di Parghelia;

, nato il 10-07-1995, di Parghelia; 12 anni GARISTO Daniela , nata il 06-07-1982, residente a Filandari, avvocato;

, nata il 06-07-1982, residente a Filandari, avvocato; 20 anni GAUDIOSO Costantino, nato il 27-05-1992, di Zungri;

nato il 27-05-1992, di Zungri; 15 anni GIOFRE’ Gregorio , nato il 9-12-1963, di San Gregorio d’Ippona;

, nato il 9-12-1963, di San Gregorio d’Ippona; 3 anni GIOFFRE’ Carlo , nato a Rosarno (RC) il 07-05-1965;

, nato a Rosarno (RC) il 07-05-1965; 10 anni e 6 mesi GRASSO Antonio Leone , detto "Antonello", nato il 06-04-1963, residente a San Leo di Briatico;

, detto "Antonello", nato il 06-04-1963, residente a San Leo di Briatico; 10 anni e 6 mesi GRASSO Biagio Salvatore , detto "Biagio", nato il 03 luglio1966, residente a San Leo di Briatico;

, detto "Biagio", nato il 03 luglio1966, residente a San Leo di Briatico; 6 anni GRECO Marco , nato a Briatico il 20-07-1975, di Briatico;

, nato a Briatico il 20-07-1975, di Briatico; 6 anni GRILLO Antonio , nato a San Calogero il 25-09-1970, domiciliato a Mileto;

, nato a San Calogero il 25-09-1970, domiciliato a Mileto; 6 anni GRILLO Francesco , nato il 27-04-1985 di San Calogero;

, nato il 27-04-1985 di San Calogero; 8 anni GUERINO Marcello , nato Gioia Tauro il 29-l1-1984, domiciliato a Corniglio (Pr);

, nato Gioia Tauro il 29-l1-1984, domiciliato a Corniglio (Pr); assoluzione IMBALZANO Domenico , nato il 30-05-1969, di Reggio Calabria;

, nato il 30-05-1969, di Reggio Calabria; 17 anni IANNELLO Domenico, nato il 29-04-1977, di Mileto;

nato il 29-04-1977, di Mileto; 17 anni IANNELLO Rocco , nato l’1-06-1975, di Mileto;

, nato l’1-06-1975, di Mileto; 6 anni LA BELLA Antonino, nato a Vibo Valentia il 22-09-1980;

nato a Vibo Valentia il 22-09-1980; 4 anni LA PIANA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 28-10-1983;

nato a Vibo Valentia il 28-10-1983; 3 anni LA ROCCA Rosario , nato il 21-12-1974, di Vibo Valentia;

, nato il 21-12-1974, di Vibo Valentia; 19 anni LA ROSA Domenico, nato il 28-05-1938, di Tropea;

nato il 28-05-1938, di Tropea; 18 anni e 6 mesi LA ROSA Alessandro , nato il 29-11-1994, di Tropea;

, nato il 29-11-1994, di Tropea; 6 anni e 6 mesi LA ROSA Pasquale , nato il 14-03-1965, di Tropea;

, nato il 14-03-1965, di Tropea; 10 anni LO SCALZO Francesco , nato il 23-06-1982, di Tropea;

, nato il 23-06-1982, di Tropea; 6 anni LOIACONO Francesco nato a Vibo Valentia il 06-08-1975 e residente a Torino;

nato a Vibo Valentia il 06-08-1975 e residente a Torino; 12 anni MANCUSO Luigi, nato il 16-03-1954, di Limbadi;

nato il 16-03-1954, di Limbadi; 4 anni e 6 mesi MANCUSO Pantaleone , alias Scarpuni, nato il 27-08-1961, di Limbadi;

, alias Scarpuni, nato il 27-08-1961, di Limbadi; 5 anni MANGIALAVORI Aldo , nato il 28-02-1978, di Rombiolo;

, nato il 28-02-1978, di Rombiolo; 16 ani e 6 mesi MARCELLO Fabio, nato il 24-02-1986, di Mileto;

nato il 24-02-1986, di Mileto; 6 anni MARCHESE Rosa , nata il 15-03-1975, residente a Santa Domenica di Ricadi;

, nata il 15-03-1975, residente a Santa Domenica di Ricadi; 4 anni e 6 mesi MARRELLA Damiano , nato a Vibo Valentia il 07-10-1976;

, nato a Vibo Valentia il 07-10-1976; un anno e 6 mesi MASSARA Francesco , nato il 11-08-1957, di Mileto;

, nato il 11-08-1957, di Mileto; 3 anni MAZZELLA Aldo , nato a Ponza il 27-06-1955, residente a Fiumicino;

, nato a Ponza il 27-06-1955, residente a Fiumicino; 12 anni MAZZEO Clemente, nato il 10-03-1968, di Mileto;

nato il 10-03-1968, di Mileto; 6 anni MAZZEO Filippo , nato il 12-07-1953, di Cessaniti;

, nato il 12-07-1953, di Cessaniti; 18 anni MAZZEO Michele Silvano , alias “Stallone”, nato il 08-02-1971, di Mileto;

, alias “Stallone”, nato il 08-02-1971, di Mileto; 19 anni MELLUSO Emanuele, nato il 05-07-1985, di Briatico;

nato il 05-07-1985, di Briatico; 18 anni e 6 mesi MELLUSO Simone , nato il 05-07-1985, di Briatico;

, nato il 05-07-1985, di Briatico; 21 anni MESIANO Antonio Salvatore , detto “Antonello”, nato il 2-02-1988, di Mileto;

, detto “Antonello”, nato il 2-02-1988, di Mileto; 21 anni MESIANO Fortunato, nato il 19-10. -1974, di Mileto, residente a Biassono (Mi);

nato il 19-10. -1974, di Mileto, residente a Biassono (Mi); 21 anni MESIANO Francesco , detto “Franco”, nato il 30-04-1973, di Mileto;

, detto “Franco”, nato il 30-04-1973, di Mileto; 17 anni e 6 mesi MESIANO Paolo , nato il 07-05-1976, di Mileto;

, nato il 07-05-1976, di Mileto; 20 anni MESIANO Pasquale , nato il 25-04-1977, di Mileto;

, nato il 25-04-1977, di Mileto; 16 anni MESIANO Saverio , nato il 13-12-1981, di Mileto;

, nato il 13-12-1981, di Mileto; 10 anni e 6 mesi MOLINO Sebastiano , nato a Catania il 28-07-1972. domiciliato a Mascalucia (Ct);

, nato a Catania il 28-07-1972. domiciliato a Mascalucia (Ct); 6 anni MORABITO Rocco , nato a Cinquefrondi;

, nato a Cinquefrondi; 12 anni MUGGERI Salvatore , nato il 07-10-1977, di Briatico;

, nato il 07-10-1977, di Briatico; 17 anni MUSCIA Gaetano , nato il 20-04-1964, di Tropea;

, nato il 20-04-1964, di Tropea; 18 anni NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, nato il 05-03-1971, di Mileto;

alias “Assessore”, nato il 05-03-1971, di Mileto; 16 anni e 6 mesi NIGLIA Filippo , nato il 08-06-1960, di Briatico;

, nato il 08-06-1960, di Briatico; 4 anni OLIVERI Alessandro , nato a Patemò (Ct), il 15-04-1972;

, nato a Patemò (Ct), il 15-04-1972; 4 anni ORFANO’ Pasquale , nato il 25-05-2000, residente a Joppolo;

, nato il 25-05-2000, residente a Joppolo; 2 anni PANZITTA Antonio , nato il 04-06-1978, di Rombiolo;

, nato il 04-06-1978, di Rombiolo; 14 anni PASQUA Cesare, nato a Nicotera in data 11-11-1948, residente a Vibo Valentia, ex dirigente Asp Vibo;

nato a Nicotera in data 11-11-1948, residente a Vibo Valentia, ex dirigente Asp Vibo; 3 anni PEDULLÀ Fabio Domenico, nato il 12-02-1972 e residente a Reggio Calabria;

Domenico, nato il 12-02-1972 e residente a Reggio Calabria; 6 anni PELAGGI Joan Azzurra , nata il 21-04-1977, di Vibo Valentia, avvocato;

, nata il 21-04-1977, di Vibo Valentia, avvocato; 3 anni PELUSO Lucia , nata a Rosarno il 23-05-1972, domiciliato a Milano;

, nata a Rosarno il 23-05-1972, domiciliato a Milano; assoluzione PERFIDIO Francesco , nato il 29-05-1996 di Nicotera;

, nato il 29-05-1996 di Nicotera; assoluzione PERFIDIO Pantaleone , nato il 16-10-1987 di Nicotera Marina;

, nato il 16-10-1987 di Nicotera Marina; assoluzione PESCE Maria Rosa , nata a Rosarno il 25-08-1953, residente a Tropea;

, nata a Rosarno il 25-08-1953, residente a Tropea; 21 anni PITITTO Pasquale, nato il 31-12-1968, di San Giovanni di Mileto;

nato il 31-12-1968, di San Giovanni di Mileto; 6 anni PITITTO Rocco, nato il 25-01-1969, residente a San Calogero;

nato il 25-01-1969, residente a San Calogero; 22 anni PITITTO Salvatore , nato il 02-12-1968, di Mileto;

, nato il 02-12-1968, di Mileto; 4 anni POCHIERO Gaetano , nato a Melicucco il 29-10-1964;

, nato a Melicucco il 29-10-1964; 18 anni e 6 mesi POLICARO Salvatore , detto “Turi”, nato a Filandari il 25-08-1968;

, detto “Turi”, nato a Filandari il 25-08-1968; 16 anni POLITO Francesco , nato in data 08-06-1944 a Nicotera Marina;

, nato in data 08-06-1944 a Nicotera Marina; assoluzione POLITO Pietro , nato il 17-06-1996 residente a Briatico, frazione Paradisoni;

, nato il 17-06-1996 residente a Briatico, frazione Paradisoni; 6 anni PONTORIERO Fortunato , nato il 19-04-1949, di San Calogero;

, nato il 19-04-1949, di San Calogero; 5 anni POTENZONI Paolo , nato il 28-02-1980, di Drapia;

, nato il 28-02-1980, di Drapia; 4 anni PRESTIA Antonio Gaetano , detto “Tonino”, nato il 26-12-1964, di Mileto;

, detto “Tonino”, nato il 26-12-1964, di Mileto; 10 anni PROSSOMARITI Giuseppe , nato il 03-08-1987, di Vibo Valentia;

, nato il 03-08-1987, di Vibo Valentia; 16 anni PROSTAMO Antonio , nato il 27-03-1989, di San Giovanni di Mileto;

, nato il 27-03-1989, di San Giovanni di Mileto; 6 anni e 6 mesi PROSTAMO Salvatore , nato il 06-05-1960, di Briatico;

, nato il 06-05-1960, di Briatico; 12 anni PROSTAMO Saverio , nato Vibo Valentia il 23-04-1974;

, nato Vibo Valentia il 23-04-1974; 8 anni PUGLIESE Giuseppe , alias “Professore”, nato il 16-07-1951, di Spilinga;

, alias “Professore”, nato il 16-07-1951, di Spilinga; 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Francesco , nato il 23-12-1943, residente a Mascalucia (Ca);

, nato il 23-12-1943, residente a Mascalucia (Ca); 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Marcella, nata il 27-12-1970 e residente a Mascalucia (Ct);

nata il 27-12-1970 e residente a Mascalucia (Ct); 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Valeria, nata il 12-02-1977 e residente a Mascalucia (Ct);

nata il 12-02-1977 e residente a Mascalucia (Ct); 4 anni RIBECCO Maria , nata a Isola Capo Rizzuto il 05-11-1967;

, nata a Isola Capo Rizzuto il 05-11-1967; 3 anni RIPEPI Giuseppe , nato il 03-07-1991, di Ricadi;

, nato il 03-07-1991, di Ricadi; 19 anni RIPEPI Paolo, nato il 02-05-1965, di Ricadi;

nato il 02-05-1965, di Ricadi; 4 anni ROMAGNOLI Ettore, nato a Roma il 03-09-1957;

nato a Roma il 03-09-1957; 8 anni ROMBOLA’ Simona , nata in data 05-05-1981, di Mileto;

, nata in data 05-05-1981, di Mileto; prescrizione RUSSO Domenico, nato a Vibo Valentia il 9 ottobre 1958;

nato a Vibo Valentia il 9 ottobre 1958; 6 anni SERGIO Giovanni , nato a Cinquefrondi in data 01-10-1987;

, nato a Cinquefrondi in data 01-10-1987; assoluzione SCALI Rocco , nato a Vibo Valentia il 02-04-1986;

, nato a Vibo Valentia il 02-04-1986; 12 anni e 6 mesi SCORDO Pasquale , nato Gallico il 11-09-1943, di Tropea;

, nato Gallico il 11-09-1943, di Tropea; 4 anni SOLANO Giulio , nato il 24-11-1999, di Limbadi;

, nato il 24-11-1999, di Limbadi; 8 anni STARTARI Marco , nato il 17-08-1989, di Vibo Valentia;

, nato il 17-08-1989, di Vibo Valentia; 8 anni e 6 mesi STILO Francesco , nato il 16-04-1972, di Lamezia Terme, avvocato;

, nato il 16-04-1972, di Lamezia Terme, avvocato; 8 anni STILLITANI Emanuele , nato il 31-10-1955, di Pizzo;

, nato il 31-10-1955, di Pizzo; 9 anni STILLITANI Francescantonio , nato il 26-11-1953;

, nato il 26-11-1953; 16 anni STORNIOLO Cosma Antonio , nato il 09-05-1965, di Nicotera;

, nato il 09-05-1965, di Nicotera; 12 anni SURACE Cristian, nato il 05-04-1993, di Cessaniti;

nato il 05-04-1993, di Cessaniti; 8 anni TACCONE Francesco , nato il 18-01-1987, di Tropea;

, nato il 18-01-1987, di Tropea; 17 anni TAVELLA Benito , nato il 11-01-1988, di Mileto;

, nato il 11-01-1988, di Mileto; 21 anni TAVELLA Fortunato , nato il 27-03-1957, di San Giovanni di Mileto;

, nato il 27-03-1957, di San Giovanni di Mileto; 18 anni TAVELLA Rocco , nato il 17-05-1984, di Mileto;

, nato il 17-05-1984, di Mileto; 4 anni e 6 mesi TAKACSOVA KJaudia, nata in Slovacchia il 31-08-1988, residente a Nicotera;

nata in Slovacchia il 31-08-1988, residente a Nicotera; assoluzione TINE’ Paolo , nato a Catania il 28-07-1977;

, nato a Catania il 28-07-1977; 4 anni e 6 mesi TORRISI Graziella , nata a Maddaloni (Ce), il 27-06-1943;

, nata a Maddaloni (Ce), il 27-06-1943; 16 anni TORTORA Giuseppe, nato Rosarno il 24-03-1948, residente a Mileto;

nato Rosarno il 24-03-1948, residente a Mileto; 4 anni TRIPODI Antonio , nato il 29-09-1973, di Santa Domenica di Ricadi;

, nato il 29-09-1973, di Santa Domenica di Ricadi; 4 anni TRIPODI Mattia Giovanni, nato il 14-10-1996, di Santa Domenica di Ricadi;

nato il 14-10-1996, di Santa Domenica di Ricadi; 8 anni VACATELLO Leonardo, nato il 20-10-1969, di Vibo Marina;

nato il 20-10-1969, di Vibo Marina; 7 anni VACATELLO Rodolfo , nato il 09-07-1996, di Vibo Marina;

, nato il 09-07-1996, di Vibo Marina; 8 anni VALENTE Leopoldo Giulio , nato il 09-01-1979, di Mileto;

, nato il 09-01-1979, di Mileto; 3 anni VATANO Daniele, alias "U Cicu", nato il 04-06-1972, di Briatico;

alias "U Cicu", nato il 04-06-1972, di Briatico; 5 anni VURRO Giorgio, nato il 22-11-1956, di Pizzo;

nato il 22-11-1956, di Pizzo; 4 anni ZAMPARELLI Alessandro , nato il 17-02-1971, residente a Nicotera Marina;

, nato il 17-02-1971, residente a Nicotera Marina; 3 anni e 6 mesi ZANGARI Antonio, nato a Polistena il 22 settembre 1972;

nato a Polistena il 22 settembre 1972; 18 anni ZUNGRI Francesco, alias “il Mau”, nato il 30-06-1960, di Briatico.