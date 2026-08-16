Il gigante della flotta Admiral, proveniente da Positano, ha attirato gli sguardi dalla litoranea che conduce a Pizzo. Piscina, eliporto e ampi spazi esterni per un panfilo che ha debuttato nel 2025 al Monaco Yacht Show

Con i suoi 78 metri di lunghezza, il superyacht Amalya, proveniente da Positano, ha gettato le ancore nella baia di Santa Venere attirando l’attenzione di quanti percorrevano, in queste giornate di intenso traffico, la strada litoranea Pizzo-Vibo Marina.

Costruito da Italian Sea Group sotto il brand Admiral, questo gigante della diportistica internazionale ha una piscina di grandi dimensioni, eliporto touch and go, ampi spazi esterni e layout pensato sia per uso privato che per servizio charter. Il valore stimato è tra i 120 e i 150 milioni di dollari.

L'ammiraglia della flotta Admiral

Ammiraglia della flotta Admiral, rappresenta l’apice della progettazione navale contemporanea, unendo eleganza scultorea, soluzioni ingegneristiche all’avanguardia e una visione estetica raffinata. Amalya ha fatto il suo debutto nel 2025 partecipando al Monaco Yacht Show.

Il proprietario della lussuosa imbarcazione non è mai stato reso pubblico ufficialmente, in quanto l’identità dell’acquirente è spesso protetta da accordi di riservatezza, come spesso accade per i grandi yacht di lusso.