È da sempre uno dei punti critici del tratto della Statale 18 che da Mileto porta a Vibo Valentia. Si tratta, nello specifico, dello svincolo che nei pressi del Campo di Aviazione porta a Tropea. Al riguardo, qualche mese fa sono stati preannunciati i lavori per la realizzazione in quell’area di una rotonda. Ad oggi, tuttavia, di questi interventi si intravedono solo le strisce gialle sulla carreggiata e poco altro. In attesa che il progetto entri nel vivo, ecco però l’ennesimo, brutto incidente stradale. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion, un furgone e una Opel Corsa. A uscirne peggio, la donna alla guida dell’automobile, soccorsa e trasportata dai sanitari del 118 presso l’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Sul posto a svolgere i rilievi del caso e a circoscrivere l’area è prontamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

La dinamica dell’incidente ha richiesto anche l’intervento di un’unità mobile dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia. Secondo una prima ricostruzione, l’Opel Corsa stava percorrendo la strada verso nord, pronta a svoltare a sinistra. Nella direzione opposta il furgone in transito, che, per cause in corso di accertamento, allo svincolo si è scontrato violentemente con l’automobile, finendo la sua corsa sul camion, a sua volta pronto ad accedere da sinistra alla statale 18. In conseguenza dell’incidente, disagi ha subito in quei lunghi frangenti il traffico veicolare. In località Aeroporto, da segnalare anche l’intervento degli uomini di polizia municipale.