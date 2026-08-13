Sono stati raggiunti dai sassi alla testa, alle braccia e alla schiena. Fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi ma l’episodio riapre la questione sicurezza in alcuni punti della costa vibonese

Momenti di grande paura questa mattina, 13 agosto, alla spiaggia del Cannone di Tropea, dove alcuni massi si sono improvvisamente staccati dal costone roccioso finendo nell’area sottostante e colpendo cinque ragazzi che si trovavano in acqua.

L’episodio, avvenuto intorno alle 11, è stato confermato dalla Protezione civile. Il distacco ha provocato un forte tonfo e sollevato una nube di polvere, richiamando immediatamente l’attenzione dei numerosi bagnanti presenti in uno dei tratti più frequentati della costa tropeana.

Ferite fortunatamente lievi

I frammenti di roccia hanno raggiunto i giovani in diversi punti del corpo. Alcuni hanno riportato ferite alla testa, alle braccia e alla schiena, facendo inizialmente temere conseguenze ben più serie.

Fortunatamente, nonostante lo spavento e la dinamica potenzialmente molto pericolosa, le condizioni dei ragazzi non sono risultate gravi e le ferite riportate sarebbero lievi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, che hanno raggiunto la zona dalla vicina sede, e gli agenti della Polizia locale. I feriti sono stati assistiti in attesa delle cure sanitarie.

L'accaduto ha inevitabilmente provocato forte apprensione tra i bagnanti, particolarmente numerosi in questi giorni di piena stagione turistica. La caduta dei massi avrebbe infatti potuto avere conseguenze molto più gravi.