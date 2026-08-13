Momenti di grande paura questa mattina, 13 agosto, alla spiaggia del Cannone di Tropea, dove alcuni massi si sono improvvisamente staccati dal costone roccioso finendo nell’area sottostante e colpendo cinque ragazzi che si trovavano in acqua.

L’episodio, avvenuto intorno alle 11, è stato confermato dalla Protezione civile. Il distacco ha provocato un forte tonfo e sollevato una nube di polvere, richiamando immediatamente l’attenzione dei numerosi bagnanti presenti in uno dei tratti più frequentati della costa tropeana.

Ferite fortunatamente lievi

I frammenti di roccia hanno raggiunto i giovani in diversi punti del corpo. Alcuni hanno riportato ferite alla testa, alle braccia e alla schiena, facendo inizialmente temere conseguenze ben più serie.

Fortunatamente, nonostante lo spavento e la dinamica potenzialmente molto pericolosa, le condizioni dei ragazzi non sono risultate gravi e le ferite riportate sarebbero lievi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, che hanno raggiunto la zona dalla vicina sede, e gli agenti della Polizia locale. I feriti sono stati assistiti in attesa delle cure sanitarie.

L'accaduto ha inevitabilmente provocato forte apprensione tra i bagnanti, particolarmente numerosi in questi giorni di piena stagione turistica. La caduta dei massi avrebbe infatti potuto avere conseguenze molto più gravi.