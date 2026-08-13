Un selfie con alle spalle uno dei panorami più suggestivi della Costa degli Dei ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Capo Vaticano, dove una persona è precipitata dal belvedere dopo essersi sporta per scattare una foto.

L'episodio si è verificato in uno dei punti più frequentati e fotografati della costa vibonese, meta ogni giorno di numerosi visitatori attratti dallo spettacolare affaccio sul mare e sulle baie sottostanti. Secondo quanto emerso,il malcapitato, nel tentativo di trovare l'inquadratura migliore per un selfie, avrebbe perso l'equilibrio e finendo nel dirupo sottostante.

L'intervento dei vigili del fuoco

Immediato l'allarme e particolarmente impegnative le operazioni di soccorso, vista la conformazione della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con una squadra impegnata a terra e il supporto di un elicottero, necessario per raggiungere e recuperare la persona precipitata, evitando conseguenze ben più gravi. L'accaduto riporta però l'attenzione sui rischi legati alla ricerca di fotografie e selfie in punti panoramici particolarmente esposti.

Il richiamo alla prudenza

Il belvedere di Capo Vaticano offre uno degli scenari più spettacolari dell'intera Costa degli Dei, ma proprio la conformazione del promontorio impone la massima prudenza. Sporgersi oltre le protezioni o avventurarsi lungo passaggi e sentieri non autorizzati per conquistare qualche metro o un'inquadratura più spettacolare può trasformare in pochi istanti una fotografia ricordo in una situazione di grave pericolo.

Un richiamo alla cautela che assume ancora maggiore importanza nel periodo estivo, quando l'area è frequentata da migliaia di turisti e visitatori desiderosi di immortalare uno dei paesaggi simbolo della costa vibonese.