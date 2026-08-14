L’incidente intorno alle 19.30. Dopo il violento impatto è stato lanciato un mayday captato da un’imbarcazione ormeggiata al pontile Marina Carmelo. I primi soccorsi sono stati prestati da un medico e un infermiere in vacanza. L’uomo è morto poco dopo in ospedale

Tragedia a Vibo Marina, dove un giovane di circa 30 anni è morto in seguito alle ferite riportate nello scontro avvenuto in porto tra un gommone e una piccola imbarcazione. La vittima si trovava sulla barca insieme a un altro uomo e a una ragazza. Per cause ancora da chiarire, verso le 19.30 i due natanti si sono scontrati violentemente e il 30enne ha avuto la peggio.

Immediatamente è stato lanciato un mayday, un segnale di allarme captato da un’imbarcazione ormeggiata al pontile Marina Carmelo. A bordo c’era un medico che, insieme al proprietario dell’attracco turistico, si è precipitato sul luogo dell’impatto, dove sono stati raggiunti da un infermiere che in quel momento passava in bici sul lungomare, anche lui allertato dalle richieste di aiuto.

I primi soccorsi e la corsa in ospedale

Sul lato sinistro della barca in vetroresina appare un grosso squarcio. Tutti e tre gli occupanti dell’imbarcazione sono rimasti feriti, ma il giovane poi deceduto era quello che appariva in condizioni più gravi. «Ferite devastanti», ha raccontato un testimone.

Sul posto è arrivato il 118 e l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vibo Valentia, dove è morto poco dopo.