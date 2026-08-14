Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un altro veicolo. Il mezzo della Muraca è finito contro alcune bobine di legno delimitate da una recinzione. L’uomo a bordo è stato estratto dai vigili del fuoco di Ricadi e affidato ai sanitari: non avrebbe riportato ferite gravi

Un altro incidente sulle strade del Vibonese. Questa volta, il sinistro si è verificato a Nicotera, fortunatamente senza conseguenze gravi. Lo scontro è avvenuto intorno all’1:30 della scorsa notte, quando, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone adibito alla raccolta dei rifiuti, appartenente alla ditta Muraca S.r.l., è finito contro alcune bobine in legno delimitate da una recinzione. Nell’impatto è stato coinvolto anche un altro veicolo che in quel momento stava transitando nella zona.

Operaio estratto dall’abitacolo

A bordo del mezzo della società si trovava un operaio per il quale si è reso necessario l’intervento dei soccorritori. Fondamentale è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ricadi, che hanno provveduto a liberare l’uomo, rimasto incastrato nel veicolo.

Una volta estratto dall’abitacolo, l’operaio è stato affidato alle cure dei sanitari presenti sul posto. L’uomo, da quanto si è appreso, non avrebbe riportato ferite gravi, ma è rimasto sotto shock a seguito dell’accaduto.