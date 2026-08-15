VIDEO | Controllate 573 persone nelle località turistiche e lungo le principali strade della provincia. Sequestrati prodotti ittici venduti abusivamente, coltelli e un documento alterato. Verifiche anche in lidi e strutture ricettive

Controlli rafforzati sulle strade, nelle località turistiche e nelle strutture ricettive del Vibonese durante il Ferragosto. I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia hanno intensificato il dispositivo di vigilanza sul territorio, concentrando l’attenzione soprattutto sulle aree interessate dal maggiore afflusso di visitatori e sulle principali arterie della provincia.

A supportare le pattuglie a terra anche l’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia, con un AgustaWestland AW169C impiegato per garantire un controllo coordinato dall’alto.

L’elicottero multiruolo bimotore AgustaWestland AW169C può trasportare fino a dieci persone, compreso l’equipaggio. Il velivolo è dotato di una “mission console” e di una telecamera ad alta risoluzione con sensori termici e a infrarossi, nonché di un potente faro di ricerca, strumenti che consentono l’osservazione e il monitoraggio del territorio anche di notte e in condizioni di ridotta visibilità.

Il bilancio dei controlli

Il dispositivo ha portato al controllo di 573 persone e all’esecuzione di 33 perquisizioni. Sono invece 21 le persone deferite in stato di libertà.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati sette chili di prodotti ittici messi in vendita senza autorizzazione, due coltelli di genere vietato e una carta d’identità risultata alterata.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale e al contrasto delle condotte di guida più pericolose. Le violazioni al Codice della strada contestate ammontano complessivamente a 2.500 euro. Sono stati otto gli automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito: cinque sono stati denunciati, con valori compresi tra 0,86 e 1,13 grammi per litro.

Un’altra persona è stata deferita per avere fornito false generalità ed essere stata sorpresa alla guida nonostante la patente revocata. Per il veicolo è scattato il sequestro. In tutto sono stati inoltre sei i mezzi sottoposti a fermo amministrativo.

Verifiche anche in lidi e strutture ricettive

I controlli interessano anche strutture ricettive e stabilimenti balneari, con verifiche sul rispetto della normativa igienico-sanitaria, alimentare, lavoristica e ambientale. Le attività, ancora in corso, continueranno per tutto il periodo estivo con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, tra cui il Nucleo Ispettorato del Lavoro, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e i Carabinieri Forestali.

A illustrare l’attività e il dispositivo predisposto in occasione del Ferragosto è stato il capitano Ludovico Ermini, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia.