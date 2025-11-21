A guidare l’uscita in mare la barca a vela confiscata dai finanzieri per reati d’immigrazione clandestina, utilizzata dal Circolo per attività rivolte a persone con disabilità
PHOTO
Immagine dal sito internet del Circolo Santa Venere
Il Circolo velico Santa Venere e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Marina insieme per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione.
Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 10, nell’ambito del progetto VelAbile, numerose persone con disabilità, accompagnate dalle rispettive associazioni di riferimento, faranno visita al presidio delle Fiamme gialle in via Emilia, a Vibo Marina, per conoscere da vicino le attività della Guardia di Finanza e le unità navali in dotazione al Reparto operativo aeronavale.
Successivamente si svolgerà un’uscita in mare a bordo delle imbarcazioni del Circolo velico accompagnate proprio dai natati del Roan. A guidare l’uscita sarà Venere, la barca a vela confiscata dalla Guardia di Finanza per reati d’immigrazione clandestina ed assegnata al Circolo Velico Santa Venere. Imbarcazione che costituisce il fulcro delle attività rivolte alle persone con disabilità ed è utilizzata per scuola vela ed uscite in mare allo scopo di rendere fruibili a tutti attività sportive e promozionali.
«L’utilizzo di un bene assegnato dallo Stato al nostro Circolo per attività sociali principalmente rivolte a chi non avrebbe la possibilità di parteciparvi - ha spiegato il presidente del Circolo velico Santa Venere Gianfranco Manfrida in vista dell’iniziativa -, costituisce un motivo d’orgoglio per tutti i soci del circolo. La Guardia di Finanza, da sempre vicina alle iniziative del Circolo, ha la nostra riconoscenza per una collaborazione significativa e duratura».
Il programma
Sabato 29 novembre, Caserma Vizzarri della Guardia di Finanza di Vibo Marina
Ore 10
- Arrivo dei partecipanti
- Intervento del comandante del Roan Vibo Marina Stefano Leccia
- Presentazione dei progetti
- Visita del Comando e delle unità navali del Roan
Ore 11.30
Uscita in mare con Venere, imbarcazione del Circolo velico Santa Venere, le unità navali della Guardia di finanza e le altre imbarcazioni messe a disposizione dai soci del Circolo.