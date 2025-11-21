Il Circolo velico Santa Venere e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo Marina insieme per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione.

Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 10, nell’ambito del progetto VelAbile, numerose persone con disabilità, accompagnate dalle rispettive associazioni di riferimento, faranno visita al presidio delle Fiamme gialle in via Emilia, a Vibo Marina, per conoscere da vicino le attività della Guardia di Finanza e le unità navali in dotazione al Reparto operativo aeronavale.

Successivamente si svolgerà un’uscita in mare a bordo delle imbarcazioni del Circolo velico accompagnate proprio dai natati del Roan. A guidare l’uscita sarà Venere, la barca a vela confiscata dalla Guardia di Finanza per reati d’immigrazione clandestina ed assegnata al Circolo Velico Santa Venere. Imbarcazione che costituisce il fulcro delle attività rivolte alle persone con disabilità ed è utilizzata per scuola vela ed uscite in mare allo scopo di rendere fruibili a tutti attività sportive e promozionali.

«L’utilizzo di un bene assegnato dallo Stato al nostro Circolo per attività sociali principalmente rivolte a chi non avrebbe la possibilità di parteciparvi - ha spiegato il presidente del Circolo velico Santa Venere Gianfranco Manfrida in vista dell’iniziativa -, costituisce un motivo d’orgoglio per tutti i soci del circolo. La Guardia di Finanza, da sempre vicina alle iniziative del Circolo, ha la nostra riconoscenza per una collaborazione significativa e duratura».

Il programma

Sabato 29 novembre, Caserma Vizzarri della Guardia di Finanza di Vibo Marina

Ore 10

Arrivo dei partecipanti

Intervento del comandante del Roan Vibo Marina Stefano Leccia

Presentazione dei progetti

Visita del Comando e delle unità navali del Roan

Ore 11.30

Uscita in mare con Venere, imbarcazione del Circolo velico Santa Venere, le unità navali della Guardia di finanza e le altre imbarcazioni messe a disposizione dai soci del Circolo.