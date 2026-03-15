Continua la formazione dei giovani aspiranti chef della provincia. Nei giorni scorsi, infatti, all’Istituto alberghiero di Vibo si è tenuta una masterclass dedicata alla salatura delle carni di maiale e dei suoi derivati. L’evento è stato reso possibile grazie al lavoro sinergico tra l’Associazione provinciale cuochi vibonesi e l’istituto Ipseoa Gagliardi di Vibo, su proposta del consigliere Rocco Burzì, chef di cucina presso il Capo Vaticano Resort.

I promotori, nel sottolineare gli ottimi riscontri dell’iniziativa formativa, hanno illustrato le varie fasi in cui è stata scandita la giornata. Il maestro di arti di macelleria Aldo Muggeri ha infatti avviato l’incontro trattando diversi temi fondamentali: sostenibilità e razze autoctone, le mezzene, il sezionamento, l’anatomia e i tagli principali. Particolare attenzione - evidenziano gli organizzatori - è stata dedicata all’utilizzo delle diverse parti del maiale in cucina, la cui destinazione dipende dalla qualità del tessuto connettivo e dal contenuto di grasso. Sono stati inoltre approfonditi i sistemi di cottura, le temperature e il mondo della salumeria, con le tecniche di preparazione dei prodotti crudi e cotti.

L’iniziativa ha chiamato a raccolta professionisti del settore della ristorazione e gli allievi frequentanti il triennio. Nel suo intervento, la dirigente Eleonora Rombolà, ringraziando per l’iniziativa, ha sottolineato come queste attività rappresentino un ulteriore arricchimento del percorso formativo dei ragazzi, in aggiunta al Pcto e a tutte le attività che gli allievi affrontano quotidianamente attraverso le programmazioni interne. Un percorso «che - concludono i promotori - mira a offrire una formazione completa, capace di preparare gli studenti ad affrontare con competenza gli impegni lavorativi sia durante il percorso scolastico sia dopo il conseguimento della maturità».