Social
giovedì11 settembre2025
giovedì11 settembre2025
Francesco Altomonte
Francesco AltomonteGiornalista

Francesco Altomonte è un giornalista attratto dal lato oscuro dell'animo umano. La cronaca nera è la sua passione, per questo motivo è ritornato a vivere in Calabria dopo 12 anni di peregrinazione. Ama leggere, raccontare, investigare. Esattamente in quest’ordine.

Per 10 anni è stato redattore nei quotidiani regionali “Calabria Ora” e “Garantista”, nonché corrispondente per agenzie di stampa e giornali nazionali dalla sua terra. Dal 2017 è corrispondente di cronaca nera e giudiziaria, dalla piana di Gioia Tauro, per la “Gazzetta del Sud”.

Cronaca

Lo scontro tra clan sui terreni dell'Annunziata che costò la vita a un boss

13 marzo 2023
Ore 07:58
Lo scontro tra clan sui terreni dell'Annunziata che costò la vita a un boss
Cronaca

Mammasantissima | Scaltre e spietate, ecco le donne cresciute ai vertici di famiglie di 'ndrangheta

5 marzo 2023
Ore 13:55
Mammasantissima | Scaltre e spietate, ecco le donne cresciute ai vertici di famiglie di 'ndrangheta
Cronaca

La scelta di collaborare e poi il ritorno a Rosarno e la morte: la storia di Cetta Cacciola

2 marzo 2023
Ore 18:52
La scelta di collaborare e poi il ritorno a Rosarno e la morte: la storia di Cetta Cacciola
Cronaca

L'ultimo agguato mafioso allo Stato in Calabria, parla il carabiniere sopravvissuto

21 febbraio 2023
Ore 14:46
L'ultimo agguato mafioso allo Stato in Calabria, parla il carabiniere sopravvissuto
Cronaca

Il porto di Gioia principale accesso per la cocaina della 'ndrangheta: il reportage

1 febbraio 2023
Ore 09:20
Il porto di Gioia principale accesso per la cocaina della 'ndrangheta: il reportage
Cronaca

Mammasantissima, le intercettazioni sull’ex compagno di cella di Pasquale Bonavota -Video

23 gennaio 2023
Ore 15:53
Mammasantissima, le intercettazioni sull’ex compagno di cella di Pasquale Bonavota -Video
Cronaca

Arresti per narcotraffico, ecco come arrivava la cocaina al porto di Gioia Tauro

6 ottobre 2022
Ore 19:03
Arresti per narcotraffico, ecco come arrivava la cocaina al porto di Gioia Tauro
Economia e Lavoro

Caro bollette: la protesta dei ristoratori calabresi che lanciano l'ennesimo grido di aiuto

24 settembre 2022
Ore 18:02
Caro bollette: la protesta dei ristoratori calabresi che lanciano l'ennesimo grido di aiuto
Cronaca

Clan Pesce di Rosarno: chieste 32 condanne e oltre 340 anni di carcere

26 maggio 2022
Ore 12:40
Clan Pesce di Rosarno: chieste 32 condanne e oltre 340 anni di carcere
Cronaca

La Dda chiede che Pittelli torni in carcere: attesa la decisione del Riesame

5 aprile 2022
Ore 17:03
La Dda chiede che Pittelli torni in carcere: attesa la decisione del Riesame