La requisitoria della Dda di Reggio Calabria ha ricostruito i nuovi assetti del clan della 'ndrangheta ricostruendo i traffici di droga e armi e le estorsioni alle aziende portuali

Sono 346 gli anni di carcere richiesti dalla procura antimafia di Reggio Calabria nei confronti dei 32 imputati coinvolti nell’operazione antimafia Handover. Richieste molto pesanti, tenendo in conto anche della scelta del rito abbreviato.

Alla sbarra i presunti affiliati alle cosche Pesce e Bellocco di Rosarno, accusati a vario titolo dalla Dda reggina dei reati di associazione mafiosa, traffico di droga e altri reati-fine. Le richieste di condanna sono state formulate dal pubblico ministero al termine della requisitoria dinanzi al gup distrettuale. [Continua in basso]

Le richieste di pena

Giuseppe Carmine Cannatà 16 anni

Salvatore Consiglio 14 anni

Salvatore Ferraro 8 anni

Pasquale Loiacono 16 anni

Cristian Pagano 10 anni

Francesco Benito Palaia 8 anni

Antonino Pesce (classe ’82) 12 anni

Antonino Pesce (classe ’92) 20 anni

Antonino Pesce (classe ’93) 20 anni

Antonino Pesce (classe ’91) 20 anni

Rocco Pesce (classe ’71) 20 anni

Savino Pesce (classe ’63) 16 anni

Vincenzo Pesce (classe ’52) 16 anni

Domenico Bellocco (classe ’80) 10 anni

Domenico Bellocco (classe ’87) 10 anni

Rocco Bellocco (classe ’98) 8 anni

Michele Fabio Cimato 2 anni

Andrea Loiacono 2 anni

Antonio Corrao 2 anni

Giuseppe Paolillo 2 anni

Antonio Alessi 12 anni

Marco Alviano 8 anni e un mese

Gioacchino Bonarrigo 8 anni e un mese

Girolamo Bruzzese 2 anni

Giovanbattista Cacciola 12 anni

Giuseppe Cacciola (classe ’87) 18 anni

Luca Fedele 9 anni e otto mesi

Giuseppe Ferlazzo 2 anni e sei mesi

Giuseppe Antonio Ferraro 9 anni e otto mesi

Giovanni Grasso 11 anni e due mesi

Antonio Megna 6 anni e otto mesi

Rocco Morabito 2 anni

Savino Pesce 4 anni e otto mesi

Domenico Preiti 18 anni

Giuseppe Saladino 8 anni e un mese

Nelle prossime udienze, fino al 5 luglio prossimo, si terranno le arringhe difensive. In quella data, considerando anche l’eventualità di una replica da parte del pubblico ministero, si dovrebbe decidere il giorno in cui verrà emessa la sentenza.

Cosca Pesce, le due inchieste convergenti

L’inchiesta scaturisce dalla convergenza investigativa di due attività di indagine: quella condotta dalla squadra mobile denominata Handover e quella svolta dal Ros e dal Gico di Reggio Calabria denominata Pecunia olet nei confronti della cosca Pesce di Rosarno.

Clan Pesce, porto e grande distribuzione

Nelle indagini si ipotizza il controllo del potente clan rosarnese non solo sui business criminali connessi alla gestione del traffico di stupefacenti, alle estorsioni, ma anche sul presunto controllo delle commesse di lavori gestite dall’Autorità portuale di Gioia Tauro riguardanti opere interne all’area portuale, sia sul fronte economico e imprenditoriale. Secondo l’accusa, i Pesce avrebbero avuto una anche una sorta di gestione monopolistica del settore della grande distribuzione alimentare e della gestione delle attività economiche collegate alla grande distribuzione, attraverso presunti accordi collusivi con un gruppo imprenditoriale siciliano, con mire espansioniste in territorio calabrese.