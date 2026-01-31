I militari dell’Arma hanno rinvenuto parti meccaniche imbevute di olio lubrificante a bordo di un autocarro che procedeva lungo una strada provinciale

I carabinieri di Serra San Bruno hanno denunciato in stato di libertà due persone, originarie di Lamezia Terme, ritenute responsabili, allo stato degli accertamenti, del reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata in concorso.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno sorpreso i due lungo una strada provinciale nel territorio del comune di Gerocarne, mentre, a bordo di un autocarro, trasportavano circa 50 chilogrammi di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da parti meccaniche di veicoli impregnate di olio e fluidi residui, in assenza delle prescritte autorizzazioni previste dalla normativa di settore.

Il veicolo e il carico trasportato sono stati sequestri, mentre i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo e prevenzione posto in essere dall’Arma dei carabinieri, finalizzato al contrasto dei reati ambientali e alla salvaguardia dell’ecosistema.