Conclusa la requisitoria della pubblica accusa (rappresentata dai pm della Dda di Catanzaro Annamaria Frustaci, Andrea Buzzelli e Irene Crea) dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia (presidente il giudice Rossella Maiorana) con le richieste di pena nel maxiprocesso nato dalle operazioni antimafia denominate Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium. Si tratta di tre inchieste diverse ma che colpiscono tutte i clan vibonesi, da Limbadi a Nicotera passando per Vibo Valentia, Briatico, Tropea, Zungri, Filadelfia e Mileto. La prima – Olimpo – scattata a gennaio 2023 e portata avanti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia, la seconda – Maestrale-Carthago condotta sul “campo” dai carabinieri e scattata in due fasi a maggio ed a settembre 2023, la terza – Imperium – portata a termine dalla Guardia di Finanza i primi di agosto del 2023 e che si sviluppa principalmente intorno agli affari del clan Mancuso sui villaggi turistici di Nicotera Marina.

Questi tutti gli imputati a giudizio e le singole richieste di pena: 3 anni e 6 mesi ACCORINTI Ambrogio alias “Scimusca”, di Zungri, nato il 29-04-1963; 18 anni ACCORINTI Giuseppe, detto “Peppone”, di Zungri, 27-03-1959; 6 anni e 3 mesi ACCORINTI Pasquale, di Tropea, 26-1-1969; 17 anni ACCORINTI Vincenzo Francesco, detto “Franco”, di Briatico, 10-08-1960; un anno e 4 mesi ANGIO’ Saveria, nata il 01-11-1969, di Tropea; 8 anni ARENA Domenicantonio, alias “Mimmo U Zoppu”, di Mileto, 21-11-1975; non luogo a procedere pe ne bis in idem ARENA Giuseppe, nato il 30-01-1984, di Soriano Calabro; assoluzione ARIF Imad, nato in Marocco il 06-07-1984, residente a Mileto; 5 anni ARTUSA Luciano Marino, alias “u Pacciu”, nato il 27-01-1961, di Filandari, frazione Arzona; 24 anni ASCONE Salvatore, nato in data 11-09-1966, di Limbadi; 25 anni BARBIERI Francesco, detto “Ciccione” o “Carnera”, di Cessaniti, nato il 21-02-1965; 6 anni e 6 mesi BARBIERI Francesco, di San Calogero, nato il 10-03-1988; 20 anni BARBIERI Francesco, di Cessaniti, nato il 10-03-2001; 15 anni BARBIERI Giuseppe, di Cessaniti, nato il 22-04-1992; 12 anni BARBIERI Michelangelo, di Cessaniti, nato il 08-10-1993; 4 anni e 6 mesi BARILLA’ Elena, di Reggio Calabria, nata il 15-05-1993; 18 anni BARlLLARI Luigi, detto “Pongio”, nato il 18-12-1979, di Briatico; 8 anni BARONE Francesco, alias “architetto”, di San Calogero, nato il 25-10-1973; 21 anni BARTONE Angelo, di Mileto, nato il 13-12-1975; 17 anni BARTONE Fortunato, alias “Tangozzo “, di Mileto, nato il 13-12-1973; 12 anni BELLOCCO Pietro, nato il 04-08-1983, di Rosarno; 4 anni BLASIMME Teodosia, di Cittanova, nata il 16-03-1950; 27 anni BONAVITA Armando, nato il 13-07-1979, di Briatico; 17 anni e 6 mesi BONAVITA Roberta, nata il 21-12. -1970, di Briatico; 8 anni e 6 mesi BONAVOTA Domenico nato il 01-06-1979, di Sant’Onofrio; 4 anni BONTEMPI Pierluigi, nato a Roma il 07-02-1964; 17 anni BORELLO Marco, nato il 02-02-1974, di Briatico; 5 anni BOVA Rodolfo, nato a Scilla il 19-03-1966; 4 anni e 6 mesi BUCCAFUSCA Isidoro, nato a Vibo Valentia il 07-07-1983, residente a Prata Camportaccio (So); un anno CALLISTO Francesco, nato a Lamezia Terme il 28-02-1988;

4 anni e 6 mesi CARA’ Filippina, nata il 12-12-1989, di Filandari; CARA’ Giuseppe, nato il 26-10-1962, di Filandari; 3 anni CARRIERI Angelo, nato il 19-02-1998 di Nicotera; 16 anni CERTO Tomasina, nata il 21 dicembre 1964, di Tropea (moglie del boss Tonino La Rosa); 10 anni CICHELLO Domenico, nato il 05-12-1972, di Filandari; un anno e 6 mesi CICHELLO Nazzareno, nato il 21-04-1960, di Filandari; 6 anni CICHELLO Rocco, nato l’1-04-1989, di Filandari; 17 anni CICONTE Domenico, di Sorianello, nato il 17-01-1964; 6 anni e 6 mesi CICONTE Maria Carmela, nata a Sorianello il 31-12-1969, residente a Vibo Marina; 3 anni e 6 mesi COLACCHIO Lucia, nata il 21-05-1968, residente a Filandari; 21 anni COLLOCA Domenico, alias "Mubba", nato il 21-07-1971, di Mileto; 10 anni e 6 mesi CONTI Agatino, nato a Catania il 27-06-1959 residente a Tremestieri Etneo (Ct); 4 anni e 6 mesi CORDI’ Domenico, nato il 27-06-1972, di Ionadi; 8 anni CORIGLIANO Raffaele, nato a Mileto il 08-11-1967, residente a Pizzo; 4 anni CORIGLIANO Raffaele, nato il 03-04-2000, residente a Vibo Valentia; 18 anni CORSO Pietro, nato il 09-07-1968, di Mileto; 18 anni e 6 mesi COSCARELLA Gregorio, nato il 12-02-1983, di San Gregorio d’Ippona; 4 anni e 6 mesi CRISAFULLI Giovanna, nata a Peschiera del Garda (VR) il 10-10-1960; 8 anni CRUDO Vincenzo, nato il 09-02-1992, di Vibo Valentia; assoluzione CUTRI’ Francesco, nato il 22 gennaio 1971, residente a Rosarno; 6 anni D’ANDREA Giuseppe, nato a Tropea il 17-09-1977; assoluzione D’ANGELO Giuseppe, nato il 14-08-1979 e residente in Nicotera; prescrizione DE LORENZO Lorenzo, nato a il 26-11-1931, residente a Pannaconi di Cessaniti; 5 anni DE LUISE Gaetano, nato Napoli il 14-06-1972;

4 anni DEMARZO Fabio, nato il 13/03/1973, di Melicucco; 4 anni DIMASI Giuseppe, nato il 14-10-1964, di Nicotera; 10 anni e 6 mesi FALSAPERNA Francesco, nato a Catania il 12-02-1970, residente a Mascalucia (Ct); 6 anni FAMILIARI Angelo, nato a Messina il 04-11-1964; 16 anni e 6 mesi FIALEK Damian, nato in Polonia il 7-01-1977, residente a Bovisio Masciago (Mb); 17 anni FIARE’ Francesco, alias “il dentista”, di San Gregorio d’Ippona, nato il 30-03-1980; 8 anni FIORILLO Antonino, nato a Vibo Valentia il 18-09-1974; 10 anni e 6 mesi FONTI Domenico, nato il 27-05-1978, di Cittanova; 10 anni e 6 mesi FONTI Giuseppe, nato il 28-02-1944, di Cittanova; 3 anni FORTUNA Massimo, nato a Vibo Valentia il 22-10-1976, residente a San Gregorio d’Ippona;

10 anni e 6 mesi FUSCA Nicola, il 13-03-1972, di Cessaniti; 18 anni GAGLIARDI Rocco, nato il 27-02-1983, di Paravati; 16 anni GALATI Antonio nato il 11-03-1977, di Mileto; 25 anni GALATI Armando, nato il 18-09-1954, di Mileto; 22 anni GALATI Domenico, nato il 05-09-1950, di Mileto; 19 anni GALATI Domenico, nato il 19-02-1984, di Mileto; 24 anni GALATI Fortunato, nato il 06-10-1978, di Paravati; 17 anni GALATI Rocco, nato il 06-07-1960, di Mileto; 20 anni GALATI Salvatore, detto “Turi”, nato il 25-11-1955, di Mileto; 10 anni GARGANO Francesco, nato il 10-07-1995, di Parghelia; 12 anni GARISTO Daniela, nata il 06-07-1982, residente a Filandari, avvocato; 20 anni GAUDIOSO Costantino, nato il 27-05-1992, di Zungri; 15 anni GIOFRE’ Gregorio, nato il 9-12-1963, di San Gregorio d’Ippona; 3 anni GIOFFRE’ Carlo, nato a Rosarno (RC) il 07-05-1965; 10 anni e 6 mesi GRASSO Antonio Leone, detto "Antonello", nato il 06-04-1963, residente a San Leo di Briatico; 10 anni e 6 mesi GRASSO Biagio Salvatore, detto "Biagio", nato il 03 luglio1966, residente a San Leo di Briatico; 6 anni GRECO Marco, nato a Briatico il 20-07-1975, di Briatico; 6 anni GRILLO Antonio, nato a San Calogero il 25-09-1970, domiciliato a Mileto; 6 anni GRILLO Francesco, nato il 27-04-1985 di San Calogero; 8 anni GUERINO Marcello, nato Gioia Tauro il 29-l1-1984, domiciliato a Corniglio (Pr); assoluzione IMBALZANO Domenico, nato il 30-05-1969, di Reggio Calabria; 17 anni IANNELLO Domenico, nato il 29-04-1977, di Mileto; 17 anni IANNELLO Rocco, nato l’1-06-1975, di Mileto; 6 anni LA BELLA Antonino, nato a Vibo Valentia il 22-09-1980; 4 anni LA PIANA Giuseppe, nato a Vibo Valentia il 28-10-1983; 3 anni LA ROCCA Rosario, nato il 21-12-1974, di Vibo Valentia; 19 anni LA ROSA Domenico, nato il 28-05-1938, di Tropea; 18 anni e 6 mesi LA ROSA Alessandro, nato il 29-11-1994, di Tropea; 6 anni e 6 mesi LA ROSA Pasquale, nato il 14-03-1965, di Tropea; 10 anni LO SCALZO Francesco, nato il 23-06-1982, di Tropea; 6 anni LOIACONO Francesco nato a Vibo Valentia il 06-08-1975 e residente a Torino; 12 anni MANCUSO Luigi, nato il 16-03-1954, di Limbadi; 4 anni e 6 mesi MANCUSO Pantaleone, alias Scarpuni, nato il 27-08-1961, di Limbadi; 5 anni MANGIALAVORI Aldo, nato il 28-02-1978, di Rombiolo; 16 ani e 6 mesi MARCELLO Fabio, nato il 24-02-1986, di Mileto;

6 anni MARCHESE Rosa, nata il 15-03-1975, residente a Santa Domenica di Ricadi; 4 anni e 6 mesi MARRELLA Damiano, nato a Vibo Valentia il 07-10-1976; un anno e 6 mesi MASSARA Francesco, nato il 11-08-1957, di Mileto; 3 anni MAZZELLA Aldo, nato a Ponza il 27-06-1955, residente a Fiumicino; 12 anni MAZZEO Clemente, nato il 10-03-1968, di Mileto; 6 anni MAZZEO Filippo, nato il 12-07-1953, di Cessaniti; 18 anni MAZZEO Michele Silvano, alias “Stallone”, nato il 08-02-1971, di Mileto;

19 anni MELLUSO Emanuele, nato il 05-07-1985, di Briatico; 18 anni e 6 mesi MELLUSO Simone, nato il 05-07-1985, di Briatico; 21 anni MESIANO Antonio Salvatore, detto “Antonello”, nato il 2-02-1988, di Mileto; 21 anni MESIANO Fortunato, nato il 19-10. -1974, di Mileto, residente a Biassono (Mi); 21 anni MESIANO Francesco, detto “Franco”, nato il 30-04-1973, di Mileto; 17 anni e 6 mesi MESIANO Paolo, nato il 07-05-1976, di Mileto; 20 anni MESIANO Pasquale, nato il 25-04-1977, di Mileto; 16 anni MESIANO Saverio, nato il 13-12-1981, di Mileto; 10 anni e 6 mesi MOLINO Sebastiano, nato a Catania il 28-07-1972. domiciliato a Mascalucia (Ct); 6 anni MORABITO Rocco, nato a Cinquefrondi; 12 anni MUGGERI Salvatore, nato il 07-10-1977, di Briatico; 17 anni MUSCIA Gaetano, nato il 20-04-1964, di Tropea; 18 anni NICOLACI Vincenzo, alias “Assessore”, nato il 05-03-1971, di Mileto; 16 anni e 6 mesi NIGLIA Filippo, nato il 08-06-1960, di Briatico; 4 anni OLIVERI Alessandro, nato a Patemò (Ct), il 15-04-1972; 4 anni ORFANO’ Pasquale, nato il 25-05-2000, residente a Joppolo; 2 anni PANZITTA Antonio, nato il 04-06-1978, di Rombiolo; 14 anni PASQUA Cesare, nato a Nicotera in data 11-11-1948, residente a Vibo Valentia, ex dirigente Asp Vibo; 3 anni PEDULLÀ Fabio Domenico, nato il 12-02-1972 e residente a Reggio Calabria; 6 anni PELAGGI Joan Azzurra, nata il 21-04-1977, di Vibo Valentia, avvocato; 3 anni PELUSO Lucia, nata a Rosarno il 23-05-1972, domiciliato a Milano;

assoluzione PERFIDIO Francesco, nato il 29-05-1996 di Nicotera; assoluzione PERFIDIO Pantaleone, nato il 16-10-1987 di Nicotera Marina; assoluzione PESCE Maria Rosa, nata a Rosarno il 25-08-1953, residente a Tropea; 21 anni PITITTO Pasquale, nato il 31-12-1968, di San Giovanni di Mileto; 6 anni PITITTO Rocco, nato il 25-01-1969, residente a San Calogero; 22 anni PITITTO Salvatore, nato il 02-12-1968, di Mileto; 4 anni POCHIERO Gaetano, nato a Melicucco il 29-10-1964; 18 anni e 6 mesi POLICARO Salvatore, detto “Turi”, nato a Filandari il 25-08-1968; 16 anni POLITO Francesco, nato in data 08-06-1944 a Nicotera Marina; assoluzione POLITO Pietro, nato il 17-06-1996 residente a Briatico, frazione Paradisoni; 6 anni PONTORIERO Fortunato, nato il 19-04-1949, di San Calogero; 5 anni POTENZONI Paolo, nato il 28-02-1980, di Drapia; 4 anni PRESTIA Antonio Gaetano, detto “Tonino”, nato il 26-12-1964, di Mileto; 10 anni PROSSOMARITI Giuseppe, nato il 03-08-1987, di Vibo Valentia; 16 anni PROSTAMO Antonio, nato il 27-03-1989, di San Giovanni di Mileto; 6 anni e 6 mesi PROSTAMO Salvatore, nato il 06-05-1960, di Briatico; 12 anni PROSTAMO Saverio, nato Vibo Valentia il 23-04-1974; 8 anni PUGLIESE Giuseppe, alias “Professore”, nato il 16-07-1951, di Spilinga;

RAPISARDA Francesco, nato il 23-12-1943, residente a Mascalucia (Ca); 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Marcella, nata il 27-12-1970 e residente a Mascalucia (Ct); 4 anni e 6 mesi RAPISARDA Valeria, nata il 12-02-1977 e residente a Mascalucia (Ct); 4 anni RIBECCO Maria, nata a Isola Capo Rizzuto il 05-11-1967; 3 anni RIPEPI Giuseppe, nato il 03-07-1991, di Ricadi; 19 anni RIPEPI Paolo, nato il 02-05-1965, di Ricadi; 4 anni ROMAGNOLI Ettore, nato a Roma il 03-09-1957; ROMBOLA’ Massimo, alias “U Pala”, nato il 16-02-1976, di Mileto; 8 anni ROMBOLA’ Simona, nata in data 05-05-1981, di Mileto; prescrizione RUSSO Domenico, nato a Vibo Valentia il 9 ottobre 1958; 6 anni SERGIO Giovanni, nato a Cinquefrondi in data 01-10-1987; assoluzione SCALI Rocco, nato a Vibo Valentia il 02-04-1986; 12 anni e 6 mesi SCORDO Pasquale, nato Gallico il 11-09-1943, di Tropea; 4 anni SOLANO Giulio, nato il 24-11-1999, di Limbadi; 8 anni STARTARI Marco, nato il 17-08-1989, di Vibo Valentia;

8 anni e 6 mesi STILO Francesco, nato il 16-04-1972, di Lamezia Terme, avvocato; 8 anni STILLITANI Emanuele, nato il 31-10-1955, di Pizzo; 9 anni STILLITANI Francescantonio, nato il 26-11-1953; 16 anni STORNIOLO Cosma Antonio, nato il 09-05-1965, di Nicotera; 12 anni SURACE Cristian, nato il 05-04-1993, di Cessaniti; 8 anni TACCONE Francesco, nato il 18-01-1987, di Tropea; 17 anni TAVELLA Benito, nato il 11-01-1988, di Mileto; 21 anni TAVELLA Fortunato, nato il 27-03-1957, di San Giovanni di Mileto; 18 anni TAVELLA Rocco, nato il 17-05-1984, di Mileto; 4 anni e 6 mesi TAKACSOVA KJaudia, nata in Slovacchia il 31-08-1988, residente a Nicotera; assoluzione TINE’ Paolo, nato a Catania il 28-07-1977; 4 anni e 6 mesi TORRISI Graziella, nata a Maddaloni (Ce), il 27-06-1943; 16 anni TORTORA Giuseppe, nato Rosarno il 24-03-1948, residente a Mileto; 4 anni TRIPODI Antonio, nato il 29-09-1973, di Santa Domenica di Ricadi; 4 anni TRIPODI Mattia Giovanni, nato il 14-10-1996, di Santa Domenica di Ricadi; 8 anni VACATELLO Leonardo, nato il 20-10-1969, di Vibo Marina; 7 anni VACATELLO Rodolfo, nato il 09-07-1996, di Vibo Marina; 8 anni VALENTE Leopoldo Giulio, nato il 09-01-1979, di Mileto; 3 anni VATANO Daniele, alias "U Cicu", nato il 04-06-1972, di Briatico; 5 anni VURRO Giorgio, nato il 22-11-1956, di Pizzo; 4 anni ZAMPARELLI Alessandro, nato il 17-02-1971, residente a Nicotera Marina; 3 anni e 6 mesi ZANGARI Antonio, nato a Polistena il 22 settembre 1972; 18 anni ZUNGRI Francesco, alias “il Mau”, nato il 30-06-1960, di Briatico.