Le intense precipitazioni di queste ore stanno provocando non pochi disagi nei territori di Vibo. Strade allagate, frane e caduta di alberi stanno causando modifiche alla viabilità soprattutto nelle aree interne della provincia. A Capistrano, il maltempo ha provocato il cedimento parziale dell’atrio del plesso scolastico di via Marconi. La scuola, informa il sindaco Marco Martino, resterà chiusa.

In particolare, il primo cittadino, sui social spiega quanto sta accadendo nel piccolo centro: «Il cattivo tempo non ci molla. Stiamo procedendo con ordinanza urgente alla chiusura del plesso scolastico in via Marconi per cedimento parziale dell’atrio retrostante causa maltempo. Informiamo i genitori che abbiamo inoltre messo a disposizione lo scuolabus anche per l’accompagnamento a casa dei bambini».

Il sindaco rende noto di avere già avuto contatti con il dirigente scolastico insieme al quale verrà svolto un sopralluogo. Saranno presenti tecnici ed ingegneri allo scopo di valutare la stabilità della struttura.

L’impegno è massimo: «Interverremo con somma urgenza per gravi condizioni meteo al ripristino immediato dello stato dei luoghi affinché i nostri bambini studino in completa sicurezza. In attesa di ciò chiuderemo il plesso di via Marconi e nell’ eventualità troveremo loro una collocazione temporanea dove potranno proseguire i propri studi in attesa del ripristino totale» del plesso scolastico.