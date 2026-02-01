Il maltempo ha causato l’interruzione della linea elettrica determinando lo stop del convoglio partito ieri pomeriggio da Torino
Il maltempo causa la caduta della linea elettrica e l’Intercity notte proveniente da Torino e diretto a Reggio Calabria resta bloccato nei pressi di Ricadi. È quanto successo questa mattina, quando l’Intercity notte 795 partito dalla stazione torinese di Porta Nuova alle 15.20 di ieri è stato costretto, questa mattina, a fermarsi a circa un chilometro dallo scalo di Ricadi, sulla costa vibonese, dove doveva giungere alle 7.05.
Verso le 9 è partita la richiesta di intervento ai vigili del fuoco del comando di Vibo Valentia. Sul posto si sono portati i pompieri del distaccamento di Ricadi per far trasbordare i circa 40 passeggeri sull’autobus sostitutivo che li dovrà portare fino a stazione di Rosarno. Contestualmente, personale di Trenitalia e Rfi ha provveduto a rifocillare le persone a bordo. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. La linea per ora è interrotta, con percorso deviato e fermate straordinarie.